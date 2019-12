Aplinkosaugininkai surengė specialų reidą: žvejams mėgėjams surašyti protokolai

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (AAD) šiemet nuo rugpjūčio 3 iki gruodžio 1 dienos vykdė akciją „Lašiša 2019“, per kurią iš viso surengti 386 reidai ir patikrinta 3050 žvejų mėgėjų. Akcijos laikotarpiu nustatyti 132 mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimai, iš kurių – 32 šiurkštūs.

Daugiausiai mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimų nustatyta didžiuosiuose Klaipėdos (53), Kauno (36) bei Vilniaus (29) reginiuose, o už šiurkščius mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimus gausiausiai bausta Vilniaus regione (14).

Taip pat per šiemet vykusią akciją iš žvejų mėgėjų paimtas 71 ne mėgėjų žvejybos įrankis, iš kurių net 62 tinklai, 24 mėgėjų žvejybos įrankiai bei trys valtys.

„Daugiausiai tinklų paimta Kauno (33) bei Vilniaus (22) regionuose. Be to, per šiemet vykdytą akciją patikrinta beveik 50 verslinės žvejybos įmonių ir nustatyti tik trys nešiurkštūs pažeidimai. Toks rezultatas iš tiesų džiugina“, – sako K. Motiekaitis, Gamtos išteklių apsaugos skyriaus viršininkas.

Visiems sulaikytiems pažeidėjams buvo surašyti administracinio nusižengimo protokolai, pagal kuriuos asmenims gresia bauda nuo 120 eurų iki 300 eurų su žvejybos įrankių konfiskavimu. Neleistinu būdu sugavusiems žuvis taip pat teikiama atlyginti gamtai padaryta žala, kuri už kiekvieną sugautą lašišą ar šlakį siekia 580 eurų.

Per akciją „Lašiša 2019“ buvo nustatyti ir kiti aplinkos apsaugos pažeidimai, daugiausia jų – Klaipėdos regione, kur asmenys bausti už saugomų teritorijų reikalavimų pažeidimus.

AAD primena, kad šiemet ši, migruojančių neršti ir neršiančių lašišų bei šlakių apsaugai skirta, akcija prasidėjo anksčiau nei įprastai, atsižvelgiant į tai, jog pernai liepos pabaigoje jau buvo fiksuojama prasidėjusi šių žuvų migracija. Taip pat nuo šių metų „Lašiša 2019“ vykdoma dviem etapais. Pirmasis akcijos etapas „Migracija“ tęsėsi nuo rugpjūčio 3 iki rugsėjo 30 dienos, o nuo spalio 1 vyko antrasis etapas – „Nerštas“.

Pranešti apie pastebėtus aplinkos apsaugos pažeidimus, kitus nustatytų reikalavimų nesilaikymo atvejus, pastebėtus aplinkos apsaugos teršimo ar niokojimo atvejus galima bendruoju pagalbos telefonu 112 arba tiesiogiai Aplinkos apsaugos departamentui telefonu 8 (5) 2732995