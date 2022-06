Apgaule iš dviejų moterų įspūdingas pinigų sumas išviliojęs sukčius sulaukė atpildo

Kaltinamasis vienai nukentėjusiajai turės atlyginti 10 000 eurų, kitai – 800 eurų. Telefonus ir paskolas suteikusioms penkioms bendrovėms – 14 253 eurus. Nuosprendis paskelbtas Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose.

G. M. kaltė įrodyta. Jis apgaulės būdu, melagingai prisistatydamas ne savo vardu (abiem moterims skirtingais vardais), melagingai pasakodamas, kad Olandijoje turi medienos verslą, tačiau prarado dokumentus, o jam skubiai reikalingi pinigai verslui vystyti. Taip vyras įgijo moterų pasitikėjimą ir užvaldė svetimą turtą.

Kaltinamasis, imdamas pinigus iš nukentėjusiųjų, suprato, kad jas apgauna ir pinigų joms negrąžins. Teisme tvirtino, kad labai gailisi dėl savo veiksmų. Visus pareikštus ieškinius pripažino. Nurodė, kad pataisos namuose dirba ir stengsis padarytą žalą atlyginti.

Be kaltinamojo G. M. kaltės pripažinimo teisme, kaltė įrodyta jo paties ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, nukentėjusiųjų, liudytojų ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais bei kitais byloje surinktais įrodymais.

Teisme kaltinamasis G. M. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2021 metais per internetinę pažinčių svetainę buvo susipažinęs su nukentėjusiąja, kuri jam paskolino 10 000 eurų. Pinigus kaltinamasis išleidęs savo reikmėms. Vėliau per internetinę pažinčių svetainę susipažino su kita moterimi. Jam buvo reikalingi pinigai, todėl ir paprašė nupirkti mobiliojo ryšio telefoną, nukentėjusiosios vardu įsteigti įmonę. Po to jis, sakydamas, kad bendrovės veiklai reikalingi pinigai, pasiūlė nukentėjusiajai paimti kreditus, ką ji ir padarė. Kaltinamasis pinigus išgrynino, juos išleido.

Kaltinamasis G. M. veikė pagal panašią schemą, įgydavo moterų pasitikėjimą ir tuomet prašydavo pinigų. Vieną nukentėjusiąją per trylika dienų, nuo 2021 m. sausio 27 d. iki vasario 8 d. meluodamas įtikino, kad moteris iš savo banko sąskaitos paėmė ir paskolino mažai pažįstamam žmogui 10 000 eurų. Gavęs pinigus kaltinamasis G. M. išvyko, keitė telefono numerius, aiškino, kad nebegali susitikti dėl įvairių problemų.

Kaip teigiama Šiaulių apylinkės teismo pranešime, kita nukentėjusioji, įtikinta sukčiaus, 2021 m. vasario 15 d. su bendrove sudarė sutartį dėl telefoninių paslaugų ir išsimokėtinai įsigijo 1 309 eurų vertės mobiliojo ryšio telefoną, kurį tą pačią dieną perdavė kaltinamajam. G. M. žadėjo mokėti periodines įmokas už telefoną. Balandžio 2 d. kaltinamasis paprašė dar vieno telefono. Vėl moteris savo vardu sudarė sutartį ir paėmė mobiliojo ryšio telefoną už 1 249 eurus išsimokėtinai.

Kovą vyras paprašė paskolinti 1 000 eurų, nukentėjusioji davė 800 eurų. Po to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, kaltinamasis G. M. įkalbėjo moterį, neva jos vardu įregistruotai įmonei reikalingi pinigai ir įtikino paimti paskolas. Balandžio 1 d. moteris sudarė tris vartojimo kredito sutartis ir paėmė tris paskolas, balandžio 2 d. – dar vieną paskolą. Tokiu būdu kaltinamasis apgaule įgijo didelės – 13 148 eurų vertės turtinę teisę į nukentėjusios turtą – 10 590 eurų moters pasiskolintų ir kaltinamajam G. M. perduotų pinigų bei 2 558 eurų vertės nukentėjusiosios įsigytus ir kaltinamajam perduotus mobiliojo ryšio telefonus „Samsung S21 Ultra“.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o nuteistojo per 20 nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Šiaulių apylinkės teismą.