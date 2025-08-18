 Alytuje pamazgomis apipiltas ir akmenimis apmėtytas moters automobilis

2025-08-18 10:04
BNS inf.

Alytuje, Statybininkų gatvėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, moteriai priklausantis automobilis „Opel“ buvo apipiltas pamazgomis bei apmėtytas akmenimis, įskilo priekinis stiklas, pirmadienį pranešė Alytaus apskrities policija.

Alytuje pamazgomis apipiltas ir akmenimis apmėtytas moters automobilis / Asociatyvi freepik.com nuotr.

