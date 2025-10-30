 Alytaus policijos pareigūnai aiškinasi, kas apgadino BMW

Alytaus apskrities policijos pareigūnai vykdo ikiteisminį tyrimą dėl turto sugadinimo.

Kaip teigiama, Alytuje, Naujojoje gatvėje, prie 26 numeriu pažymėto pastato esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, vyras rado apgadintą savo automobilį „BMW 320“.

Vairuotojo pusės priekinės ir galinės durelės buvo subraižytos. Vaizdo įraše matomas asmuo gali turėti naudingos informacijos.

Piliečius, žinančius ar atpažinusius užfiksuotą vyrą ir galinčius nurodyti jo anketinius duomenis, policija prašo informuoti Alytaus apskr. VPK Veiklos skyriaus vyr. tyrėją Aidą Bartaševičių tel. +370 700 65727, mob. tel. +370 600 56718, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

