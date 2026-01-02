 Upėje rastas įšalęs žmogaus kūnas

2026-01-02 11:23
BNS inf.

Upėje Panevėžyje, Savitiškio gatvėje, maždaug du metrai nuo kranto, ketvirtadienio popietę pastebėtas įšalęs žmogaus kūnas.

Upėje rastas įšalęs žmogaus kūnas / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

Jį iš upės ištraukė ugniagesiai gelbėtojai, penktadienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Policija nustatė, kad tai – 1955 metais gimusio vyro kūnas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

