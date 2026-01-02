Upėje rastas įšalęs žmogaus kūnas

Jį iš upės ištraukė ugniagesiai gelbėtojai, penktadienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Policija nustatė, kad tai – 1955 metais gimusio vyro kūnas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Upėje Panevėžyje, Savitiškio gatvėje, maždaug du metrai nuo kranto, ketvirtadienio popietę pastebėtas įšalęs žmogaus kūnas.
Jį iš upės ištraukė ugniagesiai gelbėtojai, penktadienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Policija nustatė, kad tai – 1955 metais gimusio vyro kūnas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Naujausi komentarai