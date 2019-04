Ugniagesiai nebežino, ko griebtis: žmonių neatsakingumas virsta tragedijomis

Vakar gyventojų noras truputį pasitvarkyti aplinką ir padeginti pernykštę žolę ir šiukšles virto tragedija. Po kilusio gaisro sodybose beliko tik kaminai ir degėsių krūvos. Padedant stipriam vėjui žolės degintojai supleškino 9 pastatus Panevėžio ir Rokiškio rajonuose ir per 20 ha miško Mažeikių rajone, praneša Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

Per parą ugniagesiai 106 kartus vyko gesinti atvirų teritorijų gaisrų.

Nedaug trūko, kad liepsnos būtų pasiglemžusios pusę Panevėžio rajono Glitėnų kaimo. Apie 13 val. kilęs didžiulis gaisras buvo suvaldytas tik ugniagesių gelbėtojų operatyvumo ir profesionalumo dėka. Deja, jiems atvykus jau liepsnojo du gyvenamieji namai ir trys ūkiniai pastatai.

„Šitokio didelio gaisro per savo 25-erius tarnybos metus neatsimenu. Stebina žmonių neatsakingumas tokiu sausu ir vėjuotu oru deginti žolę, kurti laužus, nepagalvojant, kad gali supleškinti ne tik savo, bet ir kaimynų namus, – sakė Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Algirdas Rudys. – Dėl didelio vėjo ugnis per žolę ir net per kelią persimetė prie gyvenamojo namo ir ūkinio pastato, nuo jų – prie kito gyvenamojo namo ir ūkinio pastato, jau degė ir žmogaus, kurio teritorijoje kilo gaisras, ūkinis pastatas. Atvykę ugniagesiai pirmiausia stengėsi atkirsti kelią ugniai, kad ji neišplistų į dar vieną sodybą. Iki artimiausio pastato buvo likęs tik pusmetris...“

Ugniagesiai išgelbėjo septynis gyvenamuosius namus ir vieną gamybinės paskirties pastatą. Gaisrą padėjo gesinti ir ūkininkai, kurie čia atgabeno traktorius su vandens cisternomis. Liepsnas malšino aštuonios gaisrinės autocisternos, per 30 miesto ir rajono ugniagesių. Į tarnybą buvo sukviesti ir tą dieną nedirbantys ugniagesiai.

Vakar Rokiškio rajone, Uvainių kaime, nuo pakelėje degančios žolės užsiliepsnojo keturi pastatai. Atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė gyvenamasis namas, ūkinis pastatas, garažas ir pirtis. Gaisro metu jie sudegė. Ugnis išplito ir į mišką. Keliose vietose išdegė 65 arai miško.

Apie 13 val. Mažeikių rajone, Užlieknės kaime, degė Jonaičių miškas. Iš viso išdegė 21,5 ha miško paklotės. Dar 2 ha miško išdegė Mažeikių rajone, Geidžių kaime.

Ugniagesių žiniomis, trečiadienį iš viso išdegė beveik 84 ha atvirų teritorijų –beveik 65 ha miško, 13 ha pievos ir 6 ha kitų teritorijų.

25 kartus vykta į iškvietimus Vilniaus apskrityje, 15 – Kauno, 14 – Šiaulių, 12 – Marijampolės, po devynis – Alytaus, Klaipėdos, Telšių apskrityse.

Jonavos rajone esančio Gaižiūnų poligono teritorijoje degė didelis miško plotas. Išdegė 10 ha miško paklotės.

Marijampolės savivaldybėje esančiame Bartininkų kaime išdegė apie 5 ha miško paklotės ir kirtavietės. Nuo gaisro išgelbėtos dvi sodybos.

Iš viso šiemet jau kilo 2507 tokių gaisrų, per juos išdegė 2548 ha atvirų teritorijų.