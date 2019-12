Ugniagesiai įspėja: masiniuose renginiuose nereikėtų pamiršti apie savo saugumą

Metų sandūros šventėse, siekiant išvengti galimų nelaimių žmonių susibūrimo vietose, reikėtų nepamiršti kelių svarbių dalykų – iš kišenių bei rankinių išsiimti aštrius daiktus, neryšėti kaklaraiščio, šalikėlio, skarelės, ilgo vėrinio, taip pat avėti patogią, stabilią avalynę, gerai užsirišti batų raištelius arba pasirinkti batus be raištelių, pataria ugniagesiai gelbėtojai.

„Viena galimų grėsmių renginiuose, kilus gaisrui, įvykus sprogimui, nuaidėjus šūviui, kilus muštynėms ar kitais atvejais, – dėl kilusios panikos susidarančios žmonių spūstys. Tikėtina, kad renginyje atsipalaidavęs žmogus, pajutęs grėsmę, stichiškai puls su visa minia išėjimo, pro kurį atėjo, link ir pats pateks į spūstį. O ji, kaip rodo skaudžios patirtys užsienio šalyse, gali būti pražūtinga“, –teigia Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė Džiuginta Vaitkevičienė.

Atvykus į renginio vietą, vertėtų apsižvalgyti ir susirasti avarinius išėjimus, nes, kilus grėsmei, dauguma žmonių evakuosis pro tą išėjimą, pro kurį atėjo. Patartina renginyje nestovėti arti scenos, nes, kilus gaisrui, prasidėjus riaušėms ar muštynėms, iš šios vietos būtų nelengva pasitraukti.

Kilus panikai, rekomenduojama ne beatodairiškai pulti su visa minia, o įvertinti galimybę pasinaudoti kitais išėjimais.

Taip pat vertėtų atokiau laikytis nuo neblaivių ar nuo narkotikų apsvaigusių, agresyvių žmonių, kadangi jų elgesys per ekstremalius įvykius gali būti neprognozuojamas.

„Kilus panikai, rekomenduojama ne beatodairiškai pulti su visa minia, o įvertinti galimybę pasinaudoti kitais išėjimais arba, jei leidžia aplinkybės, palaukti, kol pagrindinis žmonių srautas paliks patalpą. Atsidūrus panikos apimtoje minioje, patartina užsisegti neužsegtas sagas, užtrauktukus, iš kišenių ir rankinių išmesti aštrius daiktus, kurie galėtų sužeisti jus pačius ar aplinkinius. Taip pat reikėtų nusiimti akinius, nusirišti šalikus, skareles, kaklaraiščius, nusisegti vėrinius, grandinėles, išsisegti auskarus ir nelaikyti rankų kišenėse. Pametus kokį daiktą, verčiau jį palikti ant grindų, o ne mėginti pakelti, nes gyvybė brangesnė net už brangiausią daiktą“, – teigia Dž. Vaitkevičienė.

Tarp gelbėtojų prieš didžiąsias metų šventes paskelbtų rekomendacijų yra ir šios: pakliuvus į žmonių spūstį uždaroje patalpoje, reikėtų vengti būti minios pakraštyje, nes minia gali prispausti prie sienos. Be to, nevertėtų priešintis minios tėkmei, geriau judėti kartu su minia. Patekus į didelę spūstį, patartina rankas laikyti ties diafragma arba šonuose, sulenktas per alkūnes, – minioje didesnė tikimybė ne suklupti, o būti suspaustam.

„Pargriuvus svarbiausia saugoti galvą ir kuo greičiau atsistoti. Jei tai nepavyksta, reikia susiriesti, kelius priglausti prie pilvo ir rankomis užsidengti galvą, stengiantis apsaugoti gyvybiškai svarbius organus“, – pabrėžiama Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pranešime.