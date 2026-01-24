Telšių rajone per gaisrą name žuvo vyras

Anot pranešimo, 17.52 val. Lauko Sodos miestelyje užgesinus gaisrą gyvenamajame name, gaisravietėje rastas mirusio vyro (gimęs 1967 metais) apdegęs kūnas.
Telšių rajone penktadienį per gaisrą gyvenamajame name žuvo vyras, pranešė Policijos departamentas.
Anot pranešimo, 17.52 val. Lauko Sodos miestelyje užgesinus gaisrą gyvenamajame name, gaisravietėje rastas mirusio vyro (gimęs 1967 metais) apdegęs kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
