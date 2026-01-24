 Telšių rajone per gaisrą name žuvo vyras

2026-01-24 10:43
BNS inf.

Telšių rajone penktadienį per gaisrą gyvenamajame name žuvo vyras, pranešė Policijos departamentas.

Telšių rajone per gaisrą name žuvo vyras / Asociatyvi I. Gelūno/BNS nuotr.

