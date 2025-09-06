Švenčionių rajone į remontuojamo kelio duobę įvažiavo automobilis, nukentėjo trys jaunuoliai

Abu 2005 metais gimę vaikinai paguldyti į ligoninę, su jais važiavusi 2008 metais gimusi nepilnametė išleista gydytis namo.
Avarija įvyko A. Mickevičiaus gatvėje, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Švenčionių rajone į remontuojamo kelio atkarpoje iškastą duobę įvažiavo automobilis, nukentėjo trys jaunuoliai, šeštadienį pranešė policija.
