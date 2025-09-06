 Švenčionių rajone į remontuojamo kelio duobę įvažiavo automobilis, nukentėjo trys jaunuoliai

2025-09-06 11:41
BNS inf.

Švenčionių rajone į remontuojamo kelio atkarpoje iškastą duobę įvažiavo automobilis, nukentėjo trys jaunuoliai, šeštadienį pranešė policija.

/ Asociatyvi P. Adamovič/ BNS nuotr.

