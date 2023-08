Šiurpią nelaimę menančio daugiabučio gyventojai: jei tragedija pasikartotų, neišsigelbėtume

Siaubingas gaisras Šiaulių daugiabutyje pasiglemžė trijų žmonių gyvybes. Atlikę tyrimą, ugniagesiai balkone rado aklinai užtvirtintus evakuacinius liukus. Per gaisrą užrakintos buvo ir evakuacinės laiptinės durys. Jei namas būtų paisęs visų priešgaisrinės saugos reikalavimų, gal aukų būtų buvę mažiau. Dėl šios priežasties ir pro langą iššokusi mergina neturėjo galimybės išsigelbėti. Apie tai – LNK reportaže.

Kadangi per gaisrą liftu naudotis draudžiama, gyventojai iš namo turi išbėgti per evakuacinę laiptinę. Durys evakuacinėje laiptinėje turi būti be užraktų arba su tais, kurie atsirakina tik išeinant. Taip pat nuo šešto aukšto visų aukštų balkonuose turi būti įmontuoti evakuaciniai liukai ir kopėčios. Ir nors pas visus jie yra, dažniausiai liukai – užtvirtinti ir paslėpti.

Ugniagesys, rodydamas degusio namo balkono liuką, pasakojo: „Kas čia buvo padaryta? Čia buvo, kad taip negražiai neatrodytų, pažemintos lupos ir visos lubos buvo degtos, žodžiu, tas liukas buvo izoliuotas.“ Sudegusiame bute liuko nematyti ir balkono grindyse. „Kas dabar čia yra? Čia yra kažkokios lentelė, dailylentės. Kas toje vietoje turi būti? Liukas.“

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Anot ugniagesių, tai itin dažna ir opi problema. Gyventojai savo balkoną paverčia tam tikra poilsio zona, gražiai ją suremontuoja, tačiau taip pažeidžia priešgaisrinę saugą.

„Negaliu pasakyti, kad visi taip blogai pasidarę, bet tai yra turbūt 90 proc. Visi tie evakuaciniai išėjimai iš balkonų, kas liečia liukus, kopėčias, yra arba pašalintos kopėčios, nėra vieno liuko, arba yra pašalinti, kaip šiuo atveju, abudu evakuaciniai liukai“, – pasakojo Šiaulių ugniagesių atstovas Gintaras Zonis.

Vienuolikto aukšto gyventojai atviri – nežinia, ar gaisro atveju galėtų pasinaudoti evakuaciniu liuku.

„Mano bute tai ta anga tebėra, nėra užtaisyta, bet aš, jeigu norėčiau pateikti į apačią, – nepatenku, nes pas kaimynus užtaisyta“, – sakė gyventoja. „Tie evakuaciniai išėjimai yra ir galima jais nulipti, tiktai vienuose aukštuose būna jie užtaisyti, kitur nebūna, tai nežinia, kaip sektųsi lipti iki penkto ar šešto aukšto“, – jai antrino ir kitas gyventojas.

Kadangi liukai įmontuoti butų balkonuose, patikrinti jų iš esmės nėra kaip: nei ugniagesiai, nei namo administratorius be sutikimo patekti į butą negali.

Šiaulių m. savivaldybės nuotr.

„Liukus patikrinti yra labai sudėtinga. Dabar aš pasibelsiu į duris, sakysiu: noriu ateiti apžiūrėti jūsų kopėčias, liukus. Manęs tiesiog per privatų butą į jį neįleis, o atsakomybę neša pirmininkas. Užtikrinti tai, įeiti pažiūrėti, aš neturiu kaip“, – sakė naujasis namo pirmininkas Evaldas Kanopackis. Užtikrinti priešgaisrinę saugą tokio tipo namuose itin sudėtinga. „Iš pirmininko pusės – atlaisvinti koridoriai, spynos, tai čia yra paprastas sprendimo būdas. Šitas namas tą tikrai susitvarkys, nes jie matę tą skaudžią patirtį, tik iš to galėtų pasimokyti visi kiti namai, kad nekartoti tos patirties“, – ragino iš skaudžios nelaimės pasimokyti pirmininkas.

Už priešgaisrinės saugos pažeidimus dvylikaaukščiams gresia baudos iki 1 200 eurų. Ne paslaptis, kad dažnai namai baudą susimoka ir į reikalavimus numoja ranka. Ne išimtis ir degęs dvylikaaukštis. Namas yra baustas už priešgaisrinės saugos neužtikrinimą.