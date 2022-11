Papasakojo, kuo pavojinga elektra: kūną skrodžia kaip kulka – sukreša kraujas, sprogsta raumenys

– Kaip dažnai pasitaiko tokių nelaimių?

– Analogiškų nelaimių – per metus vieną du kartus. Tačiau kalbu apie tą pačią vietą – geležinkelius. Nuo karantino pradžios buvo vienas, antras, trečias... Per tą laikotarpį turėjau keturis penkis pacientus. Įvyksta panašioje vietoje Naujojoje Vilnioje. Gal jaunimas sugalvojo daryti asmenukes. Nepagalvoja, kad ten aukšta įtampą – 10 tūkst. ir daugiau voltų. Man deja vu – 2020 m. analogiškai buvo užlipęs ant vagono ir sugalvojo jaunuolis pasidaryti asmenukę. Iškėlęs ranką prisilietė prie laido ir nusižemino per vagoną. Nenoriu kalbėti apie žuvusį kolegą. Jis, vykdydamas savo gydytojo pareigą, bandė gelbėti, bet kažkas nesuveikė ir elektra trenkė.

Visas LNK reportažas – vaizdo įrašas:

– Ji turėjo būti išjungta?

– Logiškai, taip. Yra kitas dalykas – lieka likutinė energija. Matau labai liūdnus padarinius, prarandamos galūnės. Aukšta įtampa yra milžiniškas energijos kiekis, nuo kurio sukreša kraujas rankose, galūnėse, savotiškai sprogsta. Įeina kaip kulka, tačiau kulka eina tiesiai, o elektra – mažiausio pasipriešinimo keliu, dažniausiai zigzagais, vingiais. Gali per ranką įeiti, išeiti per kitą ranką, koją. Poveikis trumpalaikis, tačiau elektros tokia milžiniška jėga, kad raumenys būna plyšta, užverda viduje ir išskiria raumens baltymą. Jis pats pavojingiausias. Raumens baltymas patenka į kraują ir užkemša inkstus, sustabdo jų veiklą. Net 220 įtampa būna kaip kulka, tik mažesnis poveikis. Praktikoje būta ir pacientų žūčių. Elektros kulka padaro juodą darbą per kurį laiką – gali sulaužyti ar pakenkti kaulams, sutrikdyti širdies ritmą.

– Kaip reikėtų elgtis, jei artimoje aplinkoje nukentėjo žmogus nuo elektros lizdo? Kokie žingsniai, kad pats nenukentėtum?

– Pirmiausia, jei žmogus apimtas konvulsijos prilipęs prie atviro laido ar kištuko, reikia išjungti elektros tiekimą – išjungti skaitliukus. Sugriebus žmogų nukentėsite pats. Tik išjungus skaitiklius patraukite žmogų ir žiūrėkite, ar žmogus sąmoningas, ar yra žaizdų. Jei buvo bent trumpam pritemusi sąmonė, važiuoti pas gydytojus.