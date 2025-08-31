Lietuvoje per parą mirė du nepilnamečiai

Policijos departamento duomenimis, rugpjūčio 30 d. apie 5.44 val. Vilniuje, Mindaugo gatvėje esančiame bute, rastas mirusio, 2009 m. gimusio nepilnamečio kūnas.
Tuo metu Klaipėdos rajone praėjusią parą, apie 13.40 val., savo namuose mirė 2014 m. gimęs berniukas. Įtariama, kad jis užspringo maistu.
Dėl abiejų įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.
Taip pat šeštadienį apie 12.25 val. Tauragėje, D. Poškos gatvėje, pro langą iškrito 2011 m. gimęs jaunuolis, jis paguldytas į ligoninę.
Policija surinko medžiagą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
