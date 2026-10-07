 Miške rastas irti pradėjęs vyro kūnas

Miške rastas irti pradėjęs vyro kūnas

2026-10-07 08:49
Gytis Pankūnas (ELTA)

Varėnos rajone miške antradienį rastas vyro lavonas, pranešė policija.

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<span>Miške rastas irti pradėjęs vyro kūnas</span>
Miške rastas irti pradėjęs vyro kūnas / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

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Policijos departamento duomenimis, apie 9.40 val. Varėnos rajone, ties Žilinčiškių kaimu, miške, rastas mirusio nenustatytos tapatybės vyro kūnas irimo stadijoje.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
Varėna
miškas
negyvas vyras

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