Laiškuose rusų kalba – grasinimai: mokyklų, stoties, oro uosto pastatai – užminuoti ir sprogs

Anot policijos, rusų kalba siųstuose el. laiškuose teigiama, kad mokyklų, stoties ir oro uosto pastatai yra užminuoti ir susprogs.
„Šiandien policija jau gavo apie 40 pranešimų, informacija tikrinama ir analizuojama, kol kas realios grėsmės nematome“, – antradienį išplatintame pranešime nurodė policija.
Už mokyklų saugumą atsakingi asmenys taip pat raginami apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų, nedelsiant skambinti telefonu 112.
ELTA primena, kad el. laiškų su grasinimais šalies mokyklos sulaukė ir pirmadienį.
(be temos)
(be temos)
(be temos)