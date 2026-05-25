Įvardijo, kiek Antonovas bus laikomas suimtas

Tai Eltai pirmadienį sakė Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene Venta Valčackienė.
„Iki nuosprendžio įsiteisėjimo Antonovui yra skirtas suėmimas, jis bus laikomas suimtas, kol Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinės „Snoro“ bylą. Nuosprendis įsiteisės, kai teismas paskelbs savo sprendimą“, – Eltai sakė V. Valčackienė.
Dėl suėmimo V. Antonovui skyrimo iki nuosprendžio įsiteisėjimo nusprendė nuosprendį jam paskelbęs Vilniaus apygardos teismas.
Bus uždarytas į kalėjimą
V. Antonovo advokatas Aivaras Alimas pirmadienį Eltai sakė, kad dar nebuvo susitikęs su savo klientu.
„Iš areštinės turėtų būti pervežtas į kalėjimą, dar būna karantinai. Aš dar neturėjau galimybės jo pamatyti ir pabendrauti. Areštinėje asmuo būna laikomas tik laikinai“, – Eltai sakė advokatas.
Prokuratūros teigimu, V. Antonovas į Lietuvą lėktuvu buvo atgabentas penktadienį apie 22 val. ir perduotas konvojaus pareigūnams, kurie jį pristatė į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę.
Prancūzijos Kasaciniam teismui šių metų gegužės 13 d. atmetus Prancūzijoje pagal Europos arešto orderį suimto V. Antonovo skundą, įsiteisėjo balandžio 3 d. priimtas Rennes apeliacinio teismo sprendimas dėl bankininko ekstradicijos.
Prokuratūros teigimu, praėjusį penktadienį V. Antonovas perduotas Lietuvai baudžiamajam persekiojimui vykdyti.
Apie Vilniuje nuteisto kalėti buvusio „Snoro“ vadovo sulaikymą Prancūzijoje Lietuvos prokuratūra pranešė pernai gruodį, jis buvo sulaikytas Badeno mieste.
V. Antonovas užpernai lapkritį Lietuvoje nuteistas kalėti už akių, ieškomas buvo nuo 2011 m.
Šis teismo nuosprendis – ne galutinis, jį advokatai yra apskundę Lietuvos apeliaciniam teismui.
Kaip praneša Generalinė prokuratūra, pirmas teismo posėdis šioje byloje numatytas birželio 29 d.
Buvusių banko „Snoras“ vadovų byloje yra gauti keturi apeliaciniai skundai, du iš jų yra susiję su nuteistaisiais V. Antonovu ir Raimondu Baranausku, kiti du – su kitais bylos proceso dalyviais.
R. Baranausko gynėja prašo teismo panaikinti jo kliento atžvilgiu priimtą apkaltinamąjį nuosprendį. Apeliacinį skundą pateikė ir V. Antonovas – verslininkas prašo teismą jį išteisinti.
Kaip skelbė ELTA, nacionalizuotam bankui „Snoras“ bankroto byla buvo iškelta 2011 metų lapkričio 16-ąją.
Kadangi buvę „Snoro“ vadovai slapstėsi užsienyje, Lietuva juos teisė už akių – įstatymai numato tokią galimybę, jei asmuo slapstosi ir vengia teismo.
Buvusius bankrutavusio banko „Snoras“ vadovus ir akcininkus V. Antonovą bei R. Baranauską Vilniaus apygardos teismas pernai pripažino kaltais dėl visų jiems pareikštų kaltinimų ir abiem skyrė daugiau nei 10 metų realią laisvės atėmimo bausmę. Generalinės prokuratūros teigimu, iš jų solidariai konfiskuota 105 mln. eurų valstybės naudai.
V. Antonovą Vilniaus apygardos teismas pripažino kaltu dėl 8 nusikaltimų.
Abu verslininkai pripažinti kaltais dėl didelės vertės – daugiau nei 509 mln. eurų – „Snoro“ turto pasisavinimo, didelės vertės turto iššvaistymo, nusikalstamo bankroto, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo.
Jie taip pat nuteisti ir dėl apgaulingo banko buhalterinės apskaitos tvarkymo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, dėl dokumentų, susijusių su bankui priklausančių vertybinių popierių apskaitymu užsienio bankuose, klastojimo ir suklastotų dokumentų panaudojimo.
Rusija Lietuvos Generalinei prokuratūrai buvo pateikusi informaciją, kad R. Baranauskui suteikė pabėgėlio statusą, tuo metu V. Antonovas yra Rusijos pilietis.
Prokuratūra: Latvija kreipsis į Lietuvą dėl V. Antonovo ekstradicijos
Latvija kreipsis į Lietuvą su prašymu išduoti bankrutavusio banko „Latvijas Krajbanka“, kuris buvo antrinė banko „Snoras“ įmonė, bendrasavininkį V. Antonovą, nurodė Latvijos generalinė prokuratūra.
Generalinė prokuratūra nekomentuoja tolesnių V. Antonovo likimo scenarijų, atsižvelgiant į jam gresiančius teisminius procesus Lietuvoje, tačiau nurodė, kad sprendimą dėl ekstradicijos turi priimti Lietuvos valdžios institucijos.
Balandžio viduryje skelbta, kad Latvijos generalinė prokuratūra išdavė V. Antonovui Europos arešto orderį. Tą patį mėnesį Rygos apygardos teismas sustabdė baudžiamąjį procesą prieš V. Antonovą ir buvusį „Latvijas Krajbanka“ prezidentą Ivarą Prieditį, laukdamas sprendimo dėl V. Antonovo ekstradicijos ir jo galimo dalyvavimo teisminiame procese.
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