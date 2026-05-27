 Indui – kaltinimai narkotikų platinimu: laikė juos ir automobilyje, ir maisto pristatymo krepšyje

Indui – kaltinimai narkotikų platinimu: laikė juos ir automobilyje, ir maisto pristatymo krepšyje

2026-05-27 11:13
BNS inf.

Prokuratūra Kauno apygardos teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje Indijos pilietis kaltinamas disponavęs ir platinęs labai didelį kiekį narkotikų.

<span>Indui – kaltinimai narkotikų platinimu: laikė juos ir automobilyje, ir maisto pristatymo krepšyje</span>
Indui – kaltinimai narkotikų platinimu: laikė juos ir automobilyje, ir maisto pristatymo krepšyje / Asociatyvi magnific nuotr.

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Nuo politikos
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Kaip trečiadienį pranešė Generalinė prokuratūra, ikiteisminio tyrimo duomenimis, narkotikai praėjusių metų spalį buvo rasti Vilniuje, Kaišiadorių rajone ir kaltinamojo gyvenamojoje vietoje.

Pareigūnai rado ir paėmė daugiau kaip septynis kilogramus kristalinės medžiagos, kurios sudėtyje nustatytas labai didelis kiekis psichotropinių medžiagų 3-CMC, 4-BMC ir narkotinės medžiagos kokaino.

Tyrimo duomenimis, dalis minėtų medžiagų buvo laikomos kaltinamojo automobilyje. Kvaišalai buvo rasti kuprinėje, transporto priemonės salone, maisto pristatymo krepšyje ir bagažinėje.

Anot teisėsaugos, narkotinės ir psichotropinės medžiagos buvo gabenamos iš Vilniaus į Kaišiadorių rajoną, kur dalis jų, kaip įtariama, buvo palikta tolesniam platinimui.

Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovavo Kauno apygardos organizuoto nusikalstamumo prokurorė Nomeda Urbonavičienė, tyrimą atliko Kauno apskrities policijos kriminalistai.

Indijos piliečiui pagal Baudžiamąjį kodeksą gresia laisvės atėmimas nuo dešimties iki 15 metų.

Šiame straipsnyje:
Indijos pilietis
narkotikai
maisto pristatymo krepšys

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kaunas
pilna indusų Kaune, ypač būna savaitgalį Urmo bazėje Bagažinių turguje, labai įdomu ką jie čia Kaune veikia
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