Indui – kaltinimai narkotikų platinimu: laikė juos ir automobilyje, ir maisto pristatymo krepšyje

Kaip trečiadienį pranešė Generalinė prokuratūra, ikiteisminio tyrimo duomenimis, narkotikai praėjusių metų spalį buvo rasti Vilniuje, Kaišiadorių rajone ir kaltinamojo gyvenamojoje vietoje.
Pareigūnai rado ir paėmė daugiau kaip septynis kilogramus kristalinės medžiagos, kurios sudėtyje nustatytas labai didelis kiekis psichotropinių medžiagų 3-CMC, 4-BMC ir narkotinės medžiagos kokaino.
Tyrimo duomenimis, dalis minėtų medžiagų buvo laikomos kaltinamojo automobilyje. Kvaišalai buvo rasti kuprinėje, transporto priemonės salone, maisto pristatymo krepšyje ir bagažinėje.
Anot teisėsaugos, narkotinės ir psichotropinės medžiagos buvo gabenamos iš Vilniaus į Kaišiadorių rajoną, kur dalis jų, kaip įtariama, buvo palikta tolesniam platinimui.
Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovavo Kauno apygardos organizuoto nusikalstamumo prokurorė Nomeda Urbonavičienė, tyrimą atliko Kauno apskrities policijos kriminalistai.
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