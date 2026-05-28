Girtas vyras kieme peiliu sužalojo žmogų

1970 metais gimęs įtariamasis, kuriam nustatytas 2,30 promilės girtumas, uždarytas į areštinę. 1982 metais gimęs sužalotasis, kuriam nustatytas 2,28 promilės girtumas, paguldytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Raseiniuose, Vytauto Didžiojo gatvėje, kieme, neblaivus vyras trečiadienį peiliu sužalojo girtą vyriškį, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.
1970 metais gimęs įtariamasis, kuriam nustatytas 2,30 promilės girtumas, uždarytas į areštinę. 1982 metais gimęs sužalotasis, kuriam nustatytas 2,28 promilės girtumas, paguldytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
(be temos)