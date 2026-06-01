„Čekiukų“ bylose prokurorai pateikė ieškinius dar keturiems politikams

Generalinė prokuratūra pirmadienį pranešė, jog siekiama, kad šie politikai į savivaldybių biudžetus iš viso grąžintų beveik 38 tūkst. eurų.
Kauno apygardos prokuratūra kreipėsi į Marijampolės apylinkės teismą su civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama priteisti iš Marijampolės savivaldybės tarybos nario Edmundo Razvicko beveik 12 tūkst. eurų minėtos savivaldybės naudai.
Tyrimo duomenimis, per 2019–2023 metų kadenciją šiam politikui iš Marijampolės savivaldybės biudžeto buvo kompensuota daugiau nei 10 tūkst. eurų vien už kuro įsigijimą. Kadencijos laikotarpiu E. Razvickas teikė įvairius čekius, susijusius su automobilio remontu, priežiūra, draudimu ir degalais.
Nustatyta, kad politikas už degalus atsiskaitė 11 skirtingų mokėjimo kortelių, o kompensacijai teikė kvitus už benzino ir dyzelino įsigijimą, nors jo naudojamas automobilis buvo varomas dyzelinu.
Kauno apygardos prokuratūra kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą su civiliniu ieškiniu dėl galimai nepagrįsto praturtėjimo, prašydama priteisti iš buvusios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narės Daivos Barkauskienės daugiau nei 12 tūkst. eurų.
Išanalizavus surinktą informaciją apie D. Barkauskienės pateiktus savivaldybei dokumentus dėl tarybos narės patirtų išlaidų kompensavimo, nustatyta, kad politikei už kurą buvo kompensuota daugiau nei 12,4 tūkst. eurų.
Per 2019–2023 metų kadenciją politikė pateikė 314 mokėjimo kvitų, pagal kuriuos iš savivaldybės biudžeto jai buvo kompensuotos išlaidos už daugiau nei 13,6 tūkst. litrų degalų. Politikė už degalus atsiskaitė 17 skirtingų mokėjimo kortelių bei grynaisiais pinigais. Buvo fiksuoti atvejai, kai degalai įsigyti už Lazdijų rajono savivaldybės ribų. Nustatyta, kad karantino laikotarpiu D. Barkauskienė patyrė beveik 2 tūkst. eurų išlaidas, kurių didžioji dalis sudarė išlaidos degalams.
Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo kreipėsi į Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmus, prašydamas iš Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nario Stanislovo Dambrausko išieškoti daugiau nei 13 tūkst. eurų.
Per praėjusią kadenciją S. Dambrauskui buvo kompensuoti 13,3 tūkst. eurų kaip išlaidos už kurą ir kitas transporto išlaidas. Tyrimo metu prokuroras nustatė, kad politikui beveik visa ši suma kompensuota nepagrįstai. Už karantino metu įsigytus degalus jam buvo išmokėta beveik 1,9 tūkst. eurų.
Už likusią kompensaciją S. Dambrauskas per kadenciją kiekvieną darbo dieną galėjo nuvažiuoti apie 137 kilometrus, kas nėra realu. Įvertinus, kad minėtas tarybos narys nuo savivaldybės pastato gyvena vos už trijų kilometrų, pagrįstomis išlaidomis už degalus laikomi 66 eurai.
Panevėžio apygardos prokuratūra kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl nepagrįsto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nario Arūno Balčiūno praturtėjimo.
A. Balčiūnui 2019–2023 metų kadencijos laikotarpiu buvo iš viso kompensuota 2,6 tūkst. eurų už transporto išlaidas. Tyrimo metu nustatyta, kad minėtam politikui iš šitos sumos nepagrįstai išmokėta beveik 640 eurų kompensacija už kitų savivaldybių teritorijose bei karantino laikotarpiais įsigytus degalus, taip pat nustatyti keli atvejai, kai politikas pateikė kompensavimui kuro, už kurį atsiskaityta ne jam priklausančiomis banko kortelėmis, čekius.
Gegužės 29 dienos duomenimis, į šalies savivaldybių biudžetus tarybų nariai bendrai savanoriškai yra grąžinę daugiau nei 1,9 mln. eurų.
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