Alytuje sulaikyti penki žmonės: įtaria nepilnamečiams platinus narkotikus

Kaip penktadienį pranešė Alytaus apskrities policija, ketvirtadienio vakarą Statybininkų gatvėje sustabdytas BMW, kuriuo važiavo 17 ir 19 metų jaunuoliai. Automobilio salone buvo rasti paketėliai su kristaline, įtariama, psichotropine medžiaga, taip pat kanapėmis.
Tęsiant procesinius veiksmus, atlikta krata Statybininkų gatvėje esančiame bute, kuris priklauso 36-erių vyrui. Pareigūnai rado ir paėmė 40 plastikinių užspaudžiamų maišelių, kuriuose buvo apie 150 g kristalinės medžiagos, aptiktos trejos elektroninės svarstyklės.
Sulaikytas buto savininkas yra žinomas teisėsaugos pareigūnams, anksčiau teistas už vagystes, viešosios tvarkos pažeidimus, sunkų sveikatos sutrukdymą ir kitas nusikalstamas veikas.
Tą pačią dieną pareigūnai sustabdė dar vieną BMW automobilį, vairuojamą 32 metų moters. Ji su savimi turėjo galimai kanapių, automobilio salone taip pat rastas vienas šaudmuo.
Atliekant tyrimą buvo sulaikyta dar viena 19 metų Alytaus gyventoja, galbūt susijusi su tiriamomis nusikalstamomis veikomis.
Sulaikytiesiems pareikšti įtarimai dėl narkotikų platinimo nepilnamečiams, neteisėto disponavimo narkotikais be tikslo ir siekiant juos platinti bei neteisėto disponavimo šaudmenimis.
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