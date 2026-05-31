 Alytaus rajone neblaivi nepilnametė sulaikymo metu pasipriešino policijos pareigūnei

Alytaus rajone neblaivi nepilnametė sulaikymo metu pasipriešino policijos pareigūnei

2026-05-31 15:29
BNS inf.

Alytaus rajone sulaikant neblaivią nepilnametę nukentėjo policijos pareigūnė, sekmadienį pranešė Policijos departamentas.

<span>Alytaus rajone neblaivi nepilnametė sulaikymo metu pasipriešino policijos pareigūnei</span>
Alytaus rajone neblaivi nepilnametė sulaikymo metu pasipriešino policijos pareigūnei / BNS nuotr.

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Pasak teisėsaugos, sekmadienį, apie 2.21 val., gautas pranešimas, kad Krokialaukio miestelyje nepilnametė elgiasi neadekvačiai – rėkauja ir spardo automobilius.

Sulaikymo metu 2011 metais gimusi nepilnametė pasipriešino Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnei, gimusiai 1996 metais. Pareigūnei suteikus medicinos pagalbą, ji gydoma ambulatoriškai.

Nepilnametė, kuriai nustatytas 1,81 promilės neblaivumas, perduota Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojams.

Surinkta medžiaga tyrimui dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui.

Šiame straipsnyje:
Alytaus rajonas
pasipriešino policijos pareigūnei
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Komentarai

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Komentarai

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Kopūstas.
Tikrai? Pareigūnė gavo Pliauskų nuo mergaitės? Cha, cha, cha... Nu ir fizinis pasiruošimas tų mūsų pareigūnių cha, cha, cha... Ar pareigūnei lakuoto nagiuko nenulaužė ta mergaitė ?
0
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vaiku teises
dirba gerai... 30m diena is dienos ruosia demokratijos ir laisves nesejus... 5 kolona
2
0
Makarenka \\.//
Tai mūsų "ateitis".
3
0
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