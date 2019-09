Paso nuotraukos bėdos

Fotografijos pase dar sovietmečiu tapo anekdotų objektu. Sakydavo, jei jau tampi panašus į tą nuotrauką oficialiame dokumente, tau akivaizdžiai reikia atostogų. Taip būdavo seniau. Dabar paso nuotraukoje gali būti rimtas, bet gali ir šypsotis, tik neleidžiama šiepti dantų. Vokietijoje vienas vokietis išsireikalavo, kad jam leistų nusifotografuoti pasui iškišus liežuvį. Po ilgų ginčų, regis, leido. Pas mus turbūt neleistų, jei jau dantys nuotraukoje netinka, ką kalbėti apie liežuvį ar dar ką nors. Bet kuriuo atveju ir dabar tomis paso fotografijomis mažai kas būna patenkintas, sako, vis tiek atrodau kaip koks nusikaltėlis, "nupyškintas" policijos nuovadoje prie sienos, tik kad fonas neutralus.

Knyga – geresnė

Stovi dvi ožkos už kino teatro ir žiaumoja kino juostą.

– O tas "Haris Poteris ir Azkabano kalinys" visai nieko, – sako viena.

– Man knyga labiau patiko, – atsako antroji.

Tikrumo kriterijus

Tikras studentas yra ne tas, kuris klausia, kokio dalyko šiandien egzaminas bus, bet tas, kuris po egzamino pasidomi, kokio dalyko egzaminą jis ką tik laikė.

Pagailėk žmogaus

– Dukrele, šis vaikinas juk raišas ir dar našlaitis. Netekėk už jo.

– Gražuolis ar turtuolis man nereikalingas.

– Dukrele, aš ne apie tai. Pasigailėk vaikino, jam gyvenimas ir taip jau atseikėjo.

Geriau nežinoti

Grupė turistų muziejuje apžiūrinėja statulą, prie kurios pritvirtinta lentelė "Nugalėtojas". Statula be rankų, be kojų, be galvos. Vienas turistas ir prataria:

– Įsivaizduoju, kaip atrodo nugalėtasis.

Praktiški patarimai

Vegetariška sriuba bus maistingesnė, jei į ją įdėsite truputį jautienos. O pietūs jūsų vyrui bus daug skanesni, jeigu prieš tai dvi dienas neduosite jam valgyti.

Českos sekretorė (397 725; iš laiško žurnalo redakcijai: "Jūsų kryžiažodžiai žemina žmogaus orumą, pabandęs juos išspręsti, pasijuntu tikras idiotas")