Apsaugokime prekybininkus

"Kokteilis" sulaukė skaitytojo patarimų, kuriais vadovaudamiesi mes ne tik gerbtume dirbančiuosius parduotuvėse, bet ir bent kiek apsaugotume juos nuo užsikrėtimo koronavirusu.

Prekybos centruose turi būti uždaryti visi nebūtini skyriai.

Maisto prekių parduotuvėse prekybininkai turi parduoti tik tai, kas būtina. Prekių lentynų pildymas kojinėmis – perteklinis, nes tai nėra skubos prekė. Kojines atidėkime geresniems laikams. Mėnesį nebūsite stilingai apsikirpę – tai bus proga sunešioti ir nestilingas, namie esančias senas kojines.

Prekybininkai turėtų sudaryti pirkinių krepšelį (pakuotę), kurioje turi būti 30 kiaušinių, 2 kg ryžių, tualetinio popieriaus (būtinai), aliejaus, makaronų, bent 5 bananai ir dar ko nors.

Maisto prekių parduotuvės turi dirbti 4 val. per dieną. Didesnius prekybos centrus – uždaryti. Mažesnės parduotuvės gali dirbti visą parą, nes jose visi ras tai, kas būtina. Dėl mažo lankytojų srauto, manyčiau, tikrai nereikia, jog dirbtų XXX dydžio prekybos centrai vien dėl to, kad per valandą ateis keli žmonės nusipirkti kečupo.

Tiems, kas yra nepatenkinti trumpu prekybininkų darbo laiku, visada paliekama galimybė patiems įsidarbinti. Internetinės prekių parduotuvės, šiuo metu parduodančios maisto prekes, intensyviai ieško komandos narių. Jeigu esate bebaimiai – tai puiki galimybė užsidirbti pinigų.

Rimtas nurodymas

Eikite į parduotuvę, kai būtinai reikia. Kuo rečiau – tuo geriau. Venkite kontakto. Pirkite kuo mažiau rūšių produktų, pirkite, kas būtina. Ir nestovėkite 10 min. prie lentynų galvodami, ar kečupą pirkti su žolelėmis, ar su prieskoniais, ar klasikinį, ar švelniai švelnų, ar nešvelniai švelnų. Tai galėsite daryti birželio mėnesį.