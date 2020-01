Sankryžoje nevalia persirikiuoti

Asilą, trečiuoju golfu vakar ryte važiavusį Liepų gatve ir ties naujuoju prekybos centru (jis dar neveikia) neleidusį kitiems eismo dalyviams įvažiuoti į trečiąją eismo juostą, noriu perspėti: sankryžoje draudžiama persirikiuoti. Net jei ir rodai posūkio signalą. Asilams tai, matyt, naujiena. Be to, laikas keisti mašiną, nes 30 metų "grabas" akivaizdžiai kelia pavojų aplinkiniams. Ypač tuomet, kai jis vairuojamas asilų. Nusipirk "šustrą", galėsi iš asilo virsti ereliu. Per amžius, amen.

S. S.

Premjere, tik neatsiprašykite!

Norėčiau kreiptis į ministrą pirmininką Saulių Skvernelį. Ponas premjere, neseniai jūs pasakėte, kad viena partija yra priešiška Lietuvai. Tačiau po šių žodžių vienas gerai žinomas anūkas paprašė dėl to atsiprašyti, prisidengdamas partizanų ir patriotų atminimu. Gerbiamas S.Skverneli, jokiais būdais neatsiprašykite. Nė už ką! Jūs pasakėte visišką tiesą. Ką jie bedarytų, vis tiek paaiškėja, kad tai naudinga tik Rusijai, niekam daugiau. Tą patį darė ir viena gerai žinoma prezidentė. Mano nuomone, anksčiau jie tarnavo tik sovietams, dabar – tik Kremliui, nors stengiasi pasirodyti labai dideliais patriotais.

Gediminas (partizano anūkas)

Už rodyklių nuėmimą – į kalėjimą

Tuos, kurie sugalvojo nuimti žaliąsias rodykles, reikėtų nuteisti laisvės atėmimo bausme. Žmonės dabar priversti eikvoti savo laiką, degalus ir pinigus. O kiek dar savivaldybėms kainavo šita "reforma"? Tai yra nusikaltėliai, kurie jau šiandien turėtų sėdėti teisiamųjų suole ir atlyginti savu turtu ir pinigais visiems padarytą žalą.

Antanas

Gėda akliems miestiečiams!

Klaipėdiečiai, gal jūs akli, kad nematote, kas iš tiesų dedasi Klaipėdoje? Štai pagaliau susekė miesto smardintojus ir piktybinius gamtos teršėjus, tačiau pagerbiami ir kvailų žurnalistų kalbinami ne teisėsaugininkai, o viena moteris, kuri iš to darosi politinę karjerą. Juk teršalų leidėjus išaiškino prokuratūros darbuotojai, apskrities policijos komisaras, kiti žmonės. O ta moteris tąnakt ramiai sau miegojo. Baisi gėda akliems miestiečiams, nesuvokiantiems, kas čia darosi!