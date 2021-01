Negerbia saugios erdvės

Kiek galima žmonėms priminti kiekvieną mielą dieną – skirkite erdvės aplinkiniams, kai esate viešoje erdvėje?! Ne tik prie lentynų, bet ir prie krepšelių bei dezinfekcinio skysčio šalia įėjimo į prekybos centrus. Pats visada pasitraukiu į šalį palaukti, bet kartkartėmis koks nors gudruolis tiesiog prasiveržia prie lentynų, kad tik greičiau nusipirktų ko užsimanęs. Neramu dėl vyresnių žmonių, kurie tikrai yra rizikos grupės ir dėl tokių savanaudiškų piliečių veiksmų nuolat rizikuoja savo sveikata. Gal jau laikas susiprasti?

Mindaugas

Galima melstis ir namuose

Negalėjau patikėti savo akimis, kai buvo paskelbta, kad vėl vyks mišios. Gerai, kad vėliau tokie užmojai atšaukti. Tačiau ši situacija man vis tiek kelia daug klausimų. Kuo ši viena religija tokia išskirtinė? Ir kodėl kai kam atrodo, kad vėl saugu žmonėms rinktis vienoje patalpoje? Melstis galima bet kur ir bet kada – tam nereikia konkretaus pastato. Panašu, kad Bažnyčia pasigedo piniginių aukų – nesugalvoju kito logiško paaiškinimo. Tačiau, mano nuomone, ji pinigus galėtų susirinkti ir nerizikuodama parapijiečių sveikata. Aš irgi jau pasiilgau buvimo drauge su žmonėmis, bet susiklausymas šiuo metu – labai svarbus, todėl renkuosi galimybę melstis iš namų.

Jonas

Nereikalingi pažadai

Jau kuris laikas įprasta metų pradžioje susigalvoti sau tikslus, kurių norisi pasiekti. Taip pat žmonės vis atsisako kokių nors žalingų įpročių, bando tapti sveikesni ir panašiai. Vis dėlto dažniausiai tų pažadų daugelis neištesi ir po to metų gale dėl to jaučiasi prastai. Dabar vėl pastebiu daug optimistų, kurie tikisi stebuklų iš šių naujų metų. Bet verčiau reikėtų pasidžiaugti, kad šiaip taip ištvėrėme praėjusius metus, ir nereikalauti iš savęs neįmanomo šiemet. Šiais absurdiškai sunkiais laikais užtenka iš savęs tikėtis likti sveikiems ir saugiems, būti geriems sau ir aplinkiniams. Pernai žadėjau sau daug keliauti, bet, kaip turbūt galite nuspėti, nieko panašaus neįvyko. Bet aš nenoriu dėl to jaustis blogai, nes bent esu sveika. To ir kitiems palinkėčiau.

Skaitytoja