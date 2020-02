Kodėl tik privatūs?

Klaipėdos rajonas didžiuojasi, kad duris atvers dar vienas privatus darželis. O kas iš to paprastiems žmonėms, kuriems svarbus kiekvienas euras? Suprantu, kad valdžia nutarė iki 200 eurų padidinti dotacijas privačius darželius rajone lankančių vaikų tėvams. Bet juk realios kainos – kur kas didesnės. Ne visi gali sau leisti tokią prabangą, kad ir kaip to norėtų. Todėl nėra kuo didžiuotis, nes ne valdžios reikalas remti privatų verslą. Tuos pinigus tegul investuoja savivaldybės infrastruktūrai gerinti, tegul pasirūpina savo gyventojais, jei jau taip nenori jų atiduoti miestui. Tegul įsteigia daugiau valstybinių darželių, kurie nekainuotų tokių kosminių pinigų.

Monika

Kur dingo medžių saugotojai?

Nematau, kad "Karštame telefone" atsilieptų medžių saugotojai. Jiems buvo pasiūlyta susimesti pinigų klaipėdiečiui, kurio "Volvo" sudaužė nuvirtęs beržas. Aū, atsiliepkite ir viešai pasakykite, atiduosite žmogui pinigus ar vis dėlto nesiruošiate to daryti.

Linas

Puikus lietuvių pasirinkimas

Pagaliau nacionalinėje "Eurovizijos" atrankoje pirmąją vietą iškovojo to verti muzikantai – grupė "The Roop". Puiki, nuotaikinga daina, kuri tikrai patrauks visų dėmesį. Jau nusibodo tos statiškos, klykiančiais balsais ir iš vietos nepajudančios dainininkės, į kurias visiškai neįdomu žiūrėti. Kaip žmogaus gaila Aistės Pilvelytės, kuri iš to didelio noro patekti jau atrodo keistokai. Siūlyčiau realizuoti save kur nors kitur, nes dalyvavimas atrankose jau tampa pajuokos objektu.

Marija

Kas yra Lietuvos gėda?

Tiesiog puiku, kad "Orlen" nusprendė savo degalinių skaičių Lietuvoje artimiausiu metu padidinti iki 30, o vėliau – iki 70–80. Puiku, kad lenkai pagaliau investuoja mūsų šalyje. Ir žmonės nekreipia dėmesio į tą puolimą ant mūsų premjero S.Skvernelio, kad jo žmonos įdarbinimas "Orlene" yra kažkam naudingas. Taip tikrai nėra, nes premjero žmona ten atėjo dirbti už mažesnę algą. Tačiau to nesupranta du nesubrendėliai, save mėginantys vadinti žurnalistais. Jie yra Lietuvos gėda.

P.