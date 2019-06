Eilė į Neringą – tik viena, o ne dvi

Keliamas skandalas dėl to, kad į Neringą neleidžiama vietiniams keltis be eilės. Tai absoliučiai teisingas sprendimas. O gal pas mus Lietuvoje vis dar yra ponai ir baudžiauninkai? Esame visi lygūs žmonės, taigi vienodas teises turi ir į Neringą vykstantieji, ir vietiniai. Todėl eilė privalo būti viena visiems. Tvarka, kuri buvo iki šiol, priminė sovietmetį, kai vadinamieji karo veteranai gastronome galėjo pirkti be eilės. Tai neteisinga, negražu ir amoralu. Net šalies prezidentas turėtų laukti eilėje sykiu su kitais. Todėl tie dejavimai dėl panaikintos išrinktųjų eilės yra iš esmės ydingi. Tenka pernelyg dažnai važinėti į Klaipėdą? Kraustykitės į uostamiestį, pardavę butą Nidoje, čia nusipirksite du. Taigi dejuoti nėra dėl ko.

Linas

Terminalas – nusikaltimas prieš valstybę?

Kada bus uždarytas suskystintųjų dujų terminalas kaip nuostolingas ir našta valstybei? Gal naujas Prezidentas G.Nausėda atves tuos visus aferistus į protą? Juk, mano nuomone, čia yra padarytas nusikaltimas prieš tautą ir valstybę tų, kurie pratę valdiškus pinigus taškyti nebaudžiami.

Pranas J.

Už prastus kelius reikėtų teisti

Vykstant vasaros sezono atidarymui Palangoje, nutarėme nuvažiuoti į šį kurortą sykiu su iš Panevėžio atvykusiais svečiais. Jie sakėsi seniai Palangoje nebuvę, todėl, ilgai nelaukę, sėdome į mašiną ir iš Klaipėdos išvažiavome Liepų gatve. Prie Klaipėdos kelias dar buvo tikrai geras. Tačiau vos nusileidus Kalotės viaduku prasidėjo dantų barškinimas: kelio danga nelygi, lopyta perlopyta, mašiną, regis, kažkas daužė iš apačios. Ir visa tai beveik iki pat Palangos. Na, panevėžiečiai prie vieškelių pripratę, bet Lietuvai šis kelias daro gėdą. Atsakingus asmenis reikėtų teisti už kenkimą valstybei. Juk tai gadina mūsų šalies prestižą.

Regina

Kodėl leido gėjų paradą?

Niekaip nesuprantu Vilniaus valdžios, kodėl ji leidžia gėjų eitynes. Jeigu sugalvotų marširuoti pedofilai, gyvulių kankintojai, nekrofilai ir kiti iškrypėliai, ar ir jiems būtų suteiktas leidimas? Klaipėda šiuo požiūriu yra teisingas miestas.

Remigijus