Prasidėjo nemokama registracija į bėgimą Laisvės gynėjų dienai paminėti Klaipėdoje

Bėgimas už Laisvės gynėjus, šiemet Klaipėdoje vyksiantis jau 25-ą kartą, kasmet suburia šimtus žmonių. Organizatorių teigimu, renginio tikslas – ne tik priminti istorinius įvykius, bet ir puoselėti laisvės idėją šiuolaikinėje miesto bendruomenėje.
Vienas svarbiausių bėgimo uždavinių – skatinti meilę tėvynei bei ugdyti pilietinę atsakomybę už jos laisvę ir nepriklausomybę. Tai – simbolinė žinutė, kurią dalyviai išneša į miesto gatves, įveikdami pasirinktą distanciją. Tokiu būdu bėgimas tampa ne tik atminimo ir pagarbos ženklu, bet ir visus vienijančiu pilietiškumo, solidarumo bei laisvės simboliu.
Bėgimas vyks 2026 sausio 12 d., pirmadienį, pradžia – 20 val.
Galima rinktis iš dviejų distancijų:
8 km (pagrindinė distancija): startas 20.00 val. nuo Girulių televizijos bokšto (Vasarotojų g. 2B, Giruliai, Klaipėda). Trasa drieksis dviračių taku, pro Klaipėdos vasaros estradą, Liepojos g. ir H. Manto g., o finišas – prie Klaipėdos miesto savivaldybės (Liepų g. 11).
3 km (trumpoji distancija): startas apie 20.20 val. prie Klaipėdos vasaros estrados (Liepojos g. 1, Klaipėda). Skirta moksleiviams, senjorams ir visiems, kuriems ilgoji trasa per sudėtinga. Jau dabar galima nemokamai registruotis: https://forms.gle/YTE9FaifeU9yqbqd7.
Nuostatai – registracijos anketos apačioje.
Informacija dalyviams
Dalyviai į starto vietas gali atvykti savarankiškai arba 18:30 val. laukti specialių autobusų prie Klaipėdos miesto savivaldybės (Liepų g. 11, Klaipėda). Išvykimas į Girulius – 19:00 val.
Trasos įveikimo laiko limitas – 1.20 val.
Dalyviai varžosi vyrų ir moterų grupėse.
Starto numeriai su laiko fiksavimo davikliais išduodami iš anksto arba starto vietose nuostatuose nurodytu laiku.
Amžius neribojamas, tačiau nepilnamečiams būtinas tėvų ar trenerio sutikimas arba palyda.
Apdovanojimai
Pirmiesiems 900 finišą pasiekusiems bus įteikiami atminimo medaliai.
8 km distancijos 1–6 vietos vyrų ir moterų grupėse – taurės ir atminimo dovanos.
3 km distancijos 1–3 vietos vyrų ir moterų grupėse – taurės ir atminimo dovanos.
Taip pat bus apdovanoti jauniausias ir vyriausias bėgimo dalyviai.
Naujausi komentarai