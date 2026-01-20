Komandos jau registruojasi į „Aurum 1006 km powered by Hankook“

„Antėja Racing Team“ komandos pilotas ir vadovas Rimas Cesiulis su šypsena sako, kad tai jau tapo tam tikru įpročiu: „Turbūt tai įpratimas būti pirmiems nuo senų laikų. Anksčiau mes ne vieni konkuravome kuo anksčiau užsiregistruoti ir taip geresnę vietą komandai boksuose užsiimti.“
Dabar, pasak lenktynininko, kiek mažiau komandų dalyvauja savotiškose varžytuvėse dar registruojantis, ir kelia retorinį klausimą, kad gal komandos ruošiasi kitaip?
Juk ankstesnė registracija į lenktynes taip pat reiškia ir galimybę pasirinkti geresnę vietą komandai „paddock“ zonoje bei pituose.
Neatmeta avantiūros galimybės
Paprašytas atsiminti kiek kartų yra startavęs „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynėse, R. Cesiulis sakė, kad suskaičiuoti jau sunku. Palangoje vykstančiose lenktynėse debiutavęs prieš daugiau nei du dešimtmečius sportininkas praleido tik vieną startą dėl tuo metu sudaužyto automobilio.
Skirtingų automobilių per ilgą karjerą taip pat buvo daug: karjerą Palangos trasoje R. Cesiulis pradėjo lenktyniaudamas trečiosios kartos „VW Golf“, po kurio sekė visų žvilgsnius prikaustydavęs „VW Beetle“, kitaip vadinamas tiesiog vabalu.
Po to „Antėja Racing Team“ pilotas lenktyniavo keturduriu BMW, o vėliau persėdo į kupė tipo to pačio gamintojo automobilį, tačiau abu jie buvo varomi dyzelinu.
Ilgainiui lenktynių senbuvis su komanda priėmė sprendimą perlipti į greitesnį bolidą. Artėjančios lenktynės bus jau trečiosios, kai ši ekipa važiuos vienu populiariausių automobilių, sutinkamų 1006 km trasoje – „Porsche 911 GT3 Cup 992“. Beje, per visą „Aurum 1006 km lenktynių“ istoriją, būtent „Porsche“ automobiliu pelnyta daugiausiai pergalių.
Paklaustas, ar mintimis negrįžta prie lenktyniavimo dyzeliniu automobiliu, R. Cesiulis buvo atviras: „Avantiūros tokios mes neatmetame. Dalyvavimas toje fiestoje malonus ir su „Porsche“, ir su dyzeliu, bet dalyvaujant su „Porsche“ atsiranda didesnė konkurencija ir skatina didesnį norą dalyvauti ir laimėti.
Važiuojant su dyzelinu varomu automobiliu to pritrūko. Dabar ir komandai reikia daugiau darbo įdėti, bet kažką laimėjus pergalės skonis dar saldesnis.“
Startuoja vedami ambicijų parsivežti taurę
Kalbėdamas apie ambicijas prieš startą, lenktynininkas nevyniojo į vatą: „Visi važiuojame su mintimi parsivežti taurę, nes stovint ant podiumo net šampanas skanesnis, o nelaimėjus apima jausmas, jog kažko nepadarėme.
Taip ir po praėjusių lenktynių – padarėme išvadas, bandysime ištaisyti klaidas, kurias pamatėme ir bandysime padaryti geriau, nei pavyko praėjusiais metais.“
Prisimindamas savo daugiau nei dvidešimties „Aurum 1006 km powered by Hankook“ startų istoriją R. Cesiulis atviravo, kad pasiilgsta tų laikų, kai technika buvo kitokia: „Pirmas startas, pirmi ratai, jauti benziną, stabdžių kaladėlių kvapą – tai buvo kažkas tokio. To pasiilgau. Pasiilgstu net mechanikų darbo pituose.
Dabar mašinos modernios, greitos, negenda. Dabar lenktyniauja ir pinigai. Anksčiau važiuodavome apie dešimt valandų, dabar lenktynės trunka apie aštuonias. Dėl to, žinoma, ir mes priėmėme sprendimą dėl naujo automobilio.“
Didžiausios ir ryškiausios ištvermės lenktynės Palangoje šiemet vyks liepos 15–18 dienomis, o bilietų prekyba bei registracija komandoms jau atidaryta.
