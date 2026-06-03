 Vagystė pagal planą? Ilgapirščiai žinojo, ko ieško

Vagystė pagal planą? Ilgapirščiai žinojo, ko ieško

2026-06-03 09:32 kauno.diena.lt inf.

Antradienio rytą paaiškėjo, kad ilgapirščiai įsibrovė į „Yamaha“ technika prekiaujančios parduotuvės teritoriją. Vagys pagrobė katerį, o vėliau jį paliko mokyklos kieme. Vis dėlto pagrindinis tikslas, panašu, buvo ne pats kateris, o variklis. 

<span>Vagystė pagal planą? Ilgapirščiai žinojo, ko ieško </span>
Vagystė pagal planą? Ilgapirščiai žinojo, ko ieško / „Yamatecha“ nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Yamaha“ salono atstovas pasidalijo, kad antradienį 3 val. buvo įvykdyta vagystė parduotuvės teritorijoje – dingo kateris su pakabinamu varikliu.

Teritorijos vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo, kaip įtariama, vagį ir jo automobilį, registruotą užsienyje.

Ilgai pavogto katerio nereikėjo ieškoti. Jis rastas netoliese esančios Vydūno gimnazijos kieme, tačiau jau be variklio. Anot pranešėjo, manoma, kad nusikaltėlių tikslas buvo būtent variklio vagystė.

Visi turimi įrodymai – vaizdo įrašai ir reikšminga informacija – perduoti Klaipėdos miesto policijai. Šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas, siekiant nustatyti ir sulaikyti nusikaltimą įvykdžiusius asmenis.

„Yamaha Klaipėda“ prašo gyventojų, kurie šiąnakt minėtu laiku galėjo matyti įtartiną veiklą šalia salono ar Vydūno gimnazijos teritorijoje, kreiptis į policiją arba pateikti turimą informaciją tyrėjams.

Klaipėdos policija patvirtina, kad birželio 2 d. apie 10.39 val. gautas pranešimas apie pavogtą katerį, kuris vėliau surastas Sulupės gatvėje. Padaryta žala siekia 8 076,86 Eur.

Tą dieną šis kateris nebuvo vienintelis taikinys.

Suvestinėje minimi ir kiti vagysčių atvejai. Apie 15.08 val. gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, Jurbarko g., aikštelėje, yra pavogtas pakabinamas valties variklis „Mercury 20“. Žala – apie 3 500 eurų. Po beveik valandos pranešta apie apgadintą katerį Herkaus Manto g. Pirminiais duomenimis, bandyta pavogti variklį. Žala tikslinama.

Šiame straipsnyje:
vagystė
kateris
vagystė Klaipėdoje
variklis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Kopūstas.
Vagystė tai tik lengvas, nežymus, nepastebimas nusikaltimas, tai reiškia jog vagystė netraumuoja žmogaus sveikatos visiškai. Tai neturėtų dėl to būti kažkokia atsakomybė, kaip sakoma kas padaryta tas padaryta ir tiek.
0
0
Kopūstas.
Nu ir gerai darė, Atlyginimai Maži, Kainos Kosminės, o Valgyti visi nori, tai ir dasiduria žmonės prie algos iš šono, kas Vagia, o kas daro Užpuolimus, nieko čia Blogo ar Stebūklingo Nematau.
0
0
Visi komentarai (2)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų