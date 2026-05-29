Už prekybą kokainu jaunam klaipėdiečiui teismas skyrė aštuonerius metus laisvės atėmimo

Bylos duomenimis, kaltinamasis savo bute Klaipėdoje laikė daugiau nei 1,3 kilogramo kokaino. Tyrimo metu nustatyta, kad naudodamas programėlę „Telegram“ vyras pardavė apie aštuoniolika gramų kokaino už virtualią valiutą, kurios vertė siekė beveik 1 tūkst. eurų. Po atsiskaitymo jis pirkėjui atsiuntė koordinates bei vaizdo įrašus, nurodančius vietą Klaipėdoje, kur buvo paslėpta narkotinė medžiaga.
Atlikus kratą kaltinamojo gyvenamojoje vietoje, policijos pareigūnai rado ir paėmė likusį labai didelį kiekį kokaino.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras, tyrimą atliko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai.
Klaipėdos apygardos teismo nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
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