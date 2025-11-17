Uostamiestyje purškiamais dažais apgadinta namo siena

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 8 val. Tilžės gatvėje pastebėta, kad purškiamais dažais yra apgadinta namo siena.
Padaryta žala įvertinta apie 2,5 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
