 Uostamiestyje, prie burlaivio „Meridianas“, praeiviai pastebėjo plūduriuojantį žmogaus kūną

Uostamiestyje, prie burlaivio „Meridianas“, praeiviai pastebėjo plūduriuojantį žmogaus kūną

2025-08-25 10:45
Daiva Janauskaitė

Pirmadienio rytas Klaipėdoje prasidėjo nemalonia žinia – pačiame miesto centre, netoli burlaivio „Meridianas“ praeiviai pastebėjo plūduriuojantį žmogaus kūną.

Burlaivis „Meridianas“
Burlaivis „Meridianas“ / A. Dykovienės nuotr.

8.45 val. apie tai pranešta ugniagesiams gelbėtojams. Pasak operacijų vadovo, skenduolis buvo maždaug už 5 ar 6 metrų nuo kranto, netoli laivo.

Ugniagesiai kūną užkabino kobiniu ir ištraukė į krantą.

Medikai konstatavo mirties faktą, policininkai ėmėsi aiškintis mirusiojo asmenybę.

Gali būti, kad tai 1943 metais gimęs vyras. Daugiau duomenų kol kas policijos pareigūnai neteikia, laukiama asmenybės patvirtinimo.

Miesto policijos komisariato pareigūnai pradėjo mirties priežasties tyrimą.

Pirminiais duomenimis, ant mirusiojo kūno smurto žymių nepastebėta. 

Šiame straipsnyje:
skenduolis
burlaivis Meridianas
Meridianas
žmogaus kūnas
plūduriuojantis kūnas
lavonas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų