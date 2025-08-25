Uostamiestyje, prie burlaivio „Meridianas“, praeiviai pastebėjo plūduriuojantį žmogaus kūną

8.45 val. apie tai pranešta ugniagesiams gelbėtojams. Pasak operacijų vadovo, skenduolis buvo maždaug už 5 ar 6 metrų nuo kranto, netoli laivo.
Ugniagesiai kūną užkabino kobiniu ir ištraukė į krantą.
Medikai konstatavo mirties faktą, policininkai ėmėsi aiškintis mirusiojo asmenybę.
Gali būti, kad tai 1943 metais gimęs vyras. Daugiau duomenų kol kas policijos pareigūnai neteikia, laukiama asmenybės patvirtinimo.
Miesto policijos komisariato pareigūnai pradėjo mirties priežasties tyrimą.
Pirminiais duomenimis, ant mirusiojo kūno smurto žymių nepastebėta.
