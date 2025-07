Teismas išnagrinėjo dėl modelio išžaginimo nuteisto Ričardo Piniko skundą: paskelbė verdiktą

Kaip Eltą informavo Kauno apygardos teismas, R. Piniko skundas, kuriuo jis prašė panaikinti jam nepalankų Kauno apylinkės teismas sprendimą, buvo atmestas.

Šis sprendimas įsigaliojo iš karto, jis yra neskundžiamas.

Kauno apylinkės teismas birželį atsisakė anksčiau laiko į laisvę paleisti R. Piniką. Nors Lygtinio paleidimo komisija gegužės 13 d. priėmė nutarimą taikyti šiam nuteistajam lygtinį paleidimą, Kauno apygardos prokuratūra su tuo nesutiko ir parašė skundą teismui, prašydama neleisti R. Pinikui pritaikyti lygtinio paleidimo. Kauno apylinkės teismas prokurorės skundą tenkino.

Komisija savo nutarimą paleisti R. Piniką lygtinai motyvavo tuo, jog nuteistasis Lietuvoje vyras nuteistas pirmą kartą, nuteistas už 2017 m. padarytą nesmurtinį nusikaltimą.

„Nusikalstamo elgesio istorijoje nebuvo fiksuota asmens savitvardos praradimo ar instrumentinės agresijos panaudojimo atvejų. Nuteistasis kaltę pripažįsta, išreiškia norą keisti nusikalstamą elgesį, nors vis dar stebimas tam tikras nusikalstamo elgesio neutralizavimas. Nuteistasis negeba vertinti savo elgesio pasekmių kitų asmenų atžvilgiu, įvertina pasekmes tik sau, teigia, kad nesitikėjo, jog už šią veiką bus nubaustas realia laisvės atėmimo bausme, mano, kad jam taikoma per griežta bausmė, nors jo nusikalstamos veikos metu, mirė žmogus. Nuteistajam nustatyta žema pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika, žala visuomenei nevertinta“, – skelbė komisija.

Kauno apylinkės teismas pabrėžė, kad R. Pinikas atlieka laisvės atėmimo bausmę už sunkų nusikaltimą, kuris susijęs su narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimu, dėl to svarbu atsižvelgti į visuomenės interesą, jog nusikalstama veiką padaręs asmuo turi būti nubaustas ir atliktų tokią bausmę ar jos dalį, kuri paveiktų taip, kad jis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų bei būtų užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas.

Be to, anot teismo, iš socialinio tyrimo išvados matyti, kad nuteistasis pripažįsta nusikalstamą veiką, tačiau teisminių nagrinėjimų metu savo kaltę neigė, vertinimo metu nurodė, kad mano, jog atsidūrė ne laiku ir ne vietoje, tačiau dėl to, kaip gavosi, kaltina tik save.

ELTA primena, kad birželį teismas nepaleido į laisvę kito manekenės D. Didžiūnaitytės byloje nuteisto vyro, tai yra už išžaginimą kalinčio mediko Aivaro Miltenio. Kauno apylinkės teismas taip pat pakeitė Lygtinio paleidimo komisijos nutarimą, kuriuo buvo nuspręsta paleisti A. Miltenį į laisvę anksčiau laiko.

A. Miltenis ir anksčiau jau bandė išeiti į laisvę, tačiau nesėkmingai.

Vyras nelaisvėje laikomas nuo praėjusių metų vasario pabaigos. Teismas jam yra skyręs 2 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

Galutinis teismo verdiktas paskelbtas, praėjus 7 metams po modelio mirties

Tarptautinės karjeros siekęs modelis 22 metų D. Didžiūnaitytė tragiškai žuvo 2017 metų lapkritį, iškritusi pro viešbučio „Amberton Klaipėda“ bendrojo naudojimo balkoną 14 aukšte. Jos kūne aptikta narkotinių medžiagų, prievartavimo narkotiku vadinamo „oksiko“. Tada buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl privedimo prie savižudybės, tačiau įvertinus žūties aplinkybes, šis tyrimas buvo nutrauktas.

Kaltinamaisiais tapo su mergina paskutines jos gyvenimo akimirkas leidę R. Pinikas ir A. Miltenis.

2022 m. spalį Klaipėdos apylinkės teismas, išnagrinėjęs D. Didžiūnaitytės žūties bylą, A. Miltenį pripažino kaltu dėl merginos išžaginimo, o R. Piniką – kaltu dėl disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis. Abiem vyrams teismas skyrė po du su puse metų trukmės laisvės atėmimo bausmes.

Iš abiejų nuteistųjų D. Didžiūnaitytės šeimai teismo sprendimu buvo priteista po 3 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų. Civilinis ieškinys, kuriuo žuvusiosios šeima prašė 200 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti, liko nenagrinėtas.

Pernai gruodį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė modelio D. Dižiūnaitytės žūties byloje nuteistų A. Miltenio ir R. Piniko advokatų kasacinius skundus, abu vyrai liko kalėti Pravieniškių kalėjime.

Be to, pagal šią teismo nutartį jiems nurodyta sumokėti daugiau pinigų žuvusiosios mamai, kai samdėsi advokatą, ieškodama būdų, kaip nubausti dukters skriaudikus.

Trijų teisėjų kolegija nusprendė, kad žuvusios merginos motinai turi būti priteistas išlaidų atlyginimas už atstovavimą jai pirmosios instancijos teisme turėtų būti didinamas iki 15 tūkst. eurų. Šią sumą abu nuteistieji turi sumokėti lygiomis dalimis.

Jie taip pat turi apmokėti 1,8 tūkst. eurų už nukentėjusiosios išlaidas advokatui Aukščiausiajame Teisme.

Šio teismo verdiktas galutinis ir neskundžiamas.

Galutinis sprendimas paskelbtas praėjus 7 metams po merginos žūties – tiek laiko teisėsauga aiškinosi mirties aplinkybes ir galimus kaltininkus.