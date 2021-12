Iš svetimą galimybių pasą „Akropolyje“ pateikusio jaunuolio teismas konfiskavo telefoną

Telefonas konfiskuotas kaip nusikalstamos veikos priemonė, pranešė teismas.

Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose priimtas baudžiamasis įsakymas, juo G. M. paskirta bausmė už kito asmens vardu išduoto galimybių paso panaudojimą bei fizinio skausmo sukėlimą šeimos nariui.

Teismas vyrui už minėtas nusikalstamas veikas paskyrė 3,4 tūkst. eurų baudą bei aštuonių mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant G. M. visą laisvės apribojimo laikotarpį dalyvauti elgesio pataisos programose.

Byloje nustatyta, kad G. M. paprašė draugo M. M. atsiųsti pastarojo vardu išduotą galimybių pasą su QR kodu į G. M. mobiliojo ryšio telefoną.

Elektroninį dokumentą G. M. spalio 22 dieną pateikė prekybos centro darbuotojui.

Be to, vyras spalio 28-osios naktį namuose Klaipėdoje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, per kilusį konfliktą smaugė savo gyvenimo draugę E. B.

G. M. per ikiteisminį tyrimą prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir parodė, kad draugo galimybių paso paprašė iš smalsumo, nes norėjo pamatyti, kaip atrodo QR kodas. Draugo galimybių pasu neketino naudotis. Tačiau tą penktadienį jam reikėjo nueiti į vaistinę vaistų, todėl ir nusprendė pasinaudoti svetimu galimybių pasu. Pats paso neturėjo, kadangi yra nesiskiepijęs ir nepersirgęs.

Įeidamas į „Akropolį“ jis parodė prie durų buvusiam neunifomuotam pareigūnui draugo jam atsiųstą ir draugo vardu išduotą galimybių pasą. Pareigūnui nustačius jo tapatybę, išaiškėjo, kad galimybių pasas priklauso kitam asmeniui. Po šio įvykio praėjus maždaug savaitei, namuose tarp jo ir sugyventinės kilo konfliktas. Kadangi buvo išgėręs alaus, susinervino, apsižodžiavo ir sugriebęs už E. B. kaklo jį suspaudė. Dėl minėtų įvykių išreiškė nuoširdžią atgailą.

Teismas, skirdamas bausmę G. M., atsižvelgė į tai, kad G. M. neteistas, dirba, administracine tvarka baustas tris kartus, tačiau paskirtos nuobaudos nėra susijusios su smurtu ar valdymo tvarkos pažeidimais, tai leidžia teismui padaryti išvadą, jog padarytos veikos yra atsitiktinis reiškinys G. M. gyvenime.

Asmuo, nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 dienų turi teisę Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams paduoti prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

Nuteistajam šia teise nepasinaudojus, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.