Šventės metu – nusikaltimų gausa

Klaipėdos apskrities policijos suvestinėje nurodytos dvi vagystės, įvykdytos birželio 7 dieną.
Ankstyvą rytą Plytų gatvėje išdaužtas parduotuvės durų stiklas. Įsibrovėliai pavogė alkoholinių gėrimų, dalis butelių įvykio vietoje rasti sudaužyti. Žala nustatinėjama.
Įžūli vagystė po kelių valandų fiksuota Vytauto gatvėje. Pranešta, kad apgadintos dvi prekybinės palapinės: iš vienos pavogta dešimt lininių sijonų, iš kitos – automobilių kvapų rinkiniai, taip pat sugadintas reklaminis stendas. Žala – apie 1 tūkst. eurų. Dėl įvykio sulaikyti ir į areštinę uždaryti 1970 m. ir 1973 m. gimę vyrai.
Nemalonumų su policija turėjo ir trys jauni vyrai. 2003 ir 2006 metais gimę jaunuoliai apieškoti Vytauto gatvėje. Vienas jų turėjo plastikinį maišelį su, kaip įtariama, narkotine medžiaga, o kitas – augalinės kilmės narkotikų. Vasario 16-osios gatvėje pas 2000 m. gimusį vyrą rastas plastikinis maišelis su baltos spalvos sintetinės kilmės milteliais, įtariama, narkotine medžiaga. Pradėti tyrimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Šeštadienio naktį pareigūnai gavo pranešimą apie apgadintą automobilį. 2007 metais gimęs jaunuolis nurodė, kad jam sėdint automobilyje „VW Golf“, priėjo nepažįstamas vaikinas, kelis kartus trenkė į transporto priemonės kėbulą ir išdaužė priekinio lango stiklą. Padaryta žala siekia 800 eurų. Pradėtas tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
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