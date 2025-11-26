Statybininkų prospekte degė namas

Nelaimė nutiko gyvenamojo namo kieme, kur stovi garažas. Šio pastato palėpėje buvo įrengtos gyvenamos patalpos.
Kadangi pastate gaisro metu nebuvo kūrenama krosnis, kol kas neaišku dėl ko kilo gaisras.
Į įvykio vietą atvyko trys cisternos. Gaisrą pavyko lokalizuoti, nors pastatas degė atvira liepsna.
Ugniagesių pajėgos saugojo gyvenamąjį namą nuo liepsnų išplitimo.
Iš ūkinio pastato ugniagesiai išnešė 5 litrų talpos dujų balioną.
Kadangi ugnis išplito į pastato mansardinį aukštą, teko ardyti dalį dvišlaičio stogo, dengto šiferiu.
Medikų pagalbos neprireikė, uostamiesčio ugniagesių komanda neprašė papildomų kolegų pajėgų.
