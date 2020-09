Šiurpą kelianti istorija nepaliko abejingų: gal atpažįstate savo dingusį augintinį?

Pareigūnai, VMVT specialistai ir „Nuaro“ atstovai dirbo Kretingos rajone, Padvarių kaime, Slyvų gatvėje, esančiame sandėlį primenančiame pastate.

„Į įvyko vietą atvykus žurnalistams, policijai, VMVT, prieglaudų atstovams buvo sprendžiamas tolimesnis gyvūnų likimas. Deja, labai nusivylėme policijos ir VMVT neįgalumu, jie skėsčiojo rankomis, kad labai padėti kaip ir negali! Tik dėl žmonių neabejingumo ir spaudžiant prieglaudų atstovams po beveik 6 valandų derybų buvo priimtas sprendimas konfiskuoti iš I.A., kuri jau prieš tai užsiėmė šia nelegalia veikla, visus 25 gyvūnus, – rašoma VŠĮ „Būk mano draugas“ įraše feisbuke. – Visi gyvūnai buvo laikomi be maisto, be vandens, mažuose narvuose, kurie yra skirti tik laikinam transportavimui. Smarvė buvo baisi. Šuneliai gulėjo savo šlapime ir išmatose. Visi iššigandę, nesocializuoti, bijantys žmonių, nematę šviesos lauke. Labai norime padėkoti žmonėms, kurie pranešė, atvažiavo palaikyti – jų buvo be galo daug. Tik jūsų dėka ir prieglaudų atstovų dėka dabar šuneliai perduoti į „Nuarą.“

Gyvūnų prieglaudos atstovai labai prašo likti budriems, stebėti ir pranešti, jeigu kyla bent menkas įtarimas dėl netinkamo elgesio su gyvūnais.

„Facebook“ įrašas.

„Policija nustatė, kad šie visi gyvūnai išskyrus vieną nepriklauso I.A. Gal kas atpažįstate savo augintinį?“, – penktadienį rašė VŠĮ „Būk mano draugas“.

Policija nustatė, kad šie visi gyvūnai išskyrus vieną nepriklauso I.A. Gal kas atpažįstate savo augintinį?

Primename, kad Kretingos rajone, Padvarių kaime, savo draugų šuniuko pasigedusi moteris rado jį netoliese įkurtame neteisėtai veikiančiame šunų veislyne.

Policijai apie įvykį pranešusi moteris „Facebook“ paskyroje dalijosi išgyvenimais. Ketvirtadienį ji pasigedo draugų škotų terjero. Netoli tos vietos, kur dingo keturkojis ji išgirdo daugybės šunų lojimą, priėjusi prie pastato ji pamatė savo šuniuką narve.

„Pamatėme tikrai kraupų vaizdą, mus visus ištiko šokas. Sandėlio tipo pastate buvo įkalinta daug šunų, visi jie buvo veisliniai. Vaizdas buvo kraupus. Išsigandę, susigūžę šunys laikomi siaubingomis, antisanitarinėmis sąlygomis mažuose garduose, be vandens ir maisto. Patalpoje buvo siaubingas šlapimo, išmatų tvaikas, trūko oro, buvo sunku kvėpuoti. Gardai su šunimis sustatyti keliais aukštais, kuriuose kai kurie šunys vos tilpo. Šunys neprižiūrėti, išsitepę savo pačių išmatomis, guli šlapimo balose tarp grotų“, – dalijosi įspūdžiais moteris.

Kaip pasakojama, vėliau atėjo sodybos šeimininkė ir paaiškino, kad šunį rado pasiklydusį ir jį priglaudė, vėliau ketino ieškoti jo šeimininkų.

Ketvirtadienį iškviesti policijos pareigūnai užfiksavo pamatytą vaizdą ir pareikalavo šeimininkę pateikti veislyno įteisinimo dokumentus.

„Moteris tikino nespėjusi sutvarkyti dokumentų, bet ketinusi tai netrukus padaryti, – penktadienį pasakojo Kretingos rajono policijos komisariato viršininkas Arūnas Pužauskas. – Patalpose rasta 24 įvairių veislių šunys. Deriname su veretinarais laiką, kada galėtume ten nuvažiuoti.“

Pareigūnai rado biglių, škotų terjerų, pudelių, auksinių retriverių, prancūzų buldogų ir kitų veislių šunų. Savo augintinį čia radusi moteris mano, kad šunys galėjo būti pavogti iš šeimininkų.

Šias ir kitas aplinkybes policininkai tikisi išsiaiškinti kartu su veterinarais.

Ne visuose narvuose buvo vandens, įrengti ventiliatoriai, latakai šlapimui nubėgti. Specialistai nustatys, ar gyvūnai laikomi tinkamai, o gal šioje vietoje galima įžvelgti žiaurų elgesį su gyvūnais.

„Norėtųsi, kad žmogus pirma gautų leidimą, o tik tada imtųsi vykdyti veiklą“, – teigė A. Pužauskas.