2025-10-11 16:59
BNS inf.

Šilutės rajone šeštadienį susidūrė du automobiliai, pranešė Bendrasis pagalbos centras (BPC).

Šilutės rajone susidūrė du automobiliai: prispausti keturi žmonės
Šilutės rajone susidūrė du automobiliai: prispausti keturi žmonės / Asociatyvi A. Ufarto / BNS nuotr.

Anot jo, pranešimas apie nelaimę gautas 15.58 val., pranešta, kad du automobiliai susidūrė kelyje nuo Šilutės link Saugų, eismo įvykio metu prispausti keturi žmonės.

Į įvykio vietą išsiųstos Šilutės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, informacija apie įvykį perduota greitosios medicinos pagalbos stočiai, vyriausiam policijos komisariatui.

Šiame straipsnyje:
avarija LT
Šilutės rajonas
prispausti žmonės

