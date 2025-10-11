Šilutės rajone susidūrė du automobiliai: prispausti keturi žmonės

Anot jo, pranešimas apie nelaimę gautas 15.58 val., pranešta, kad du automobiliai susidūrė kelyje nuo Šilutės link Saugų, eismo įvykio metu prispausti keturi žmonės.
Į įvykio vietą išsiųstos Šilutės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, informacija apie įvykį perduota greitosios medicinos pagalbos stočiai, vyriausiam policijos komisariatui.
