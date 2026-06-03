 Šilutėje apsivertė automobilis: jaunas vyras patyrė daugybinius galvos sužeidimus

Šilutėje apsivertė automobilis: jaunas vyras patyrė daugybinius galvos sužeidimus

2026-06-03 11:13
BNS inf.

Šilutėje trečiadienio rytą apsivertus automobiliui, nukentėjo jo vairuotojas, kuris buvo pristatytas į gydymo įstaigą.

Policija
Policija / Klaipėdos apskrities VPK nuotr.

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Pranešimą apie šį įvykį Šilutėje, Pramonės gatvėje, pareigūnai gavo maždaug 5.30 val., BNS nurodė Tauragės apskrities policijos atstovė Lina Banienė.

„Pareigūnai, nuvykę į įvykio vieta, aptiko „Jaguar“ markės automobilį, jame vairuotojo vietoje sėdėjo saugos diržais prisisegęs vaikinas, gimęs 2000 metais“, – sakė policijos atstovė.

Pirminės apžiūros metu vairuotojui nustatyti daugybiniai galvos sužeidimai, buvo sužalotas jo veidas.

„Asmuo buvo sąmoningas, kvėpavo, bet į klausimus nereagavo. (...) Medikai išsivežė vaikiną tolimesnei apžiūrai“, – nurodė L. Banienė.

Policija kol kas neturi duomenų apie vairuotojo blaivumą, jam buvo teikiama būtina pirmoji pagalba.

Pareigūnai tikslina įvykio aplinkybes pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimą.

„Laukiama medikų išvadų, tikslinama medžiaga, tada pareigūnai, surinkę visą informaciją, priima sprendimą, ar pradėti ikiteisminį tyrimą“, – sakė policijos atstovė.

Šiame straipsnyje:
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