Šernų ir Lėbartų miškuose – piktavalių paliktas šiukšlynas

Šernų girininkijos girininkas Arūnas Samoška kreipėsi į aplinkinius gyventojus, prašydamas padėti apsaugoti mišką nuo piktavalių.
„Turiu vieną prašymą, pastaruoju metu turime piktavalių šiukšlintojų, kurie tiesiog krūvomis Šernų, Lėbartų miškuose palieka šiukšles. Manau, tai – nelegalūs šiukšlių „verslininkai“, kurie iš jūsų pasiima dar ir pinigus už šiukšlių išvežimą, o šiukšlės atsiduria miške. Prašykite, tegul išrašo kvitus, nes nelegalūs to padaryti negali“, – į aplinkines bendruomenes kreipėsi girininkas.
Girininkijos darbuotojai praėjusią savaitę pririnko iš šių miškų keturis šiukšlių konteinerius.
Išvežta 11,5 tonos šiukšlių, miškininkai jau baigia pildyti ir penktąjį konteinerį.
„Miškuose iškabinome kameras, jos padeda, bet jos – ne visagalės. Tad reikalinga ir jūsų pagalba. Pamatę tokius miške, filmuokite, fotografuokite, jei galite, iš karto skambinkite numeriu 112. Nesivelkite su jais į konfliktus, kad nenukentėtumėte, kvieskite pareigūnus. Galite siųsti nuotraukas elektroniniu paštu Šernų girininkijai“, – akcentavo A. Samoška.
Prieš keletą metų šiose apylinkėse buvo aptiktas itin įžūlus atsikratymo padangomis atvejis.
Kažkas iš sunkvežimio išvertė dešimtis tonų padangų tiesiog kelyje. Tą kartą kilo įtarimų, kad piktavaliai tiesiog atidarė sunkvežimio priekabos galą ir išbarstė padangas ilgame kelio ruože.
Tamsoje šiuo keliu važiavę žmonės turėjo stoti ir tampyti eismą sutrikdžiusias didžiules traktorių padangas į šoną, kad žmonės galėtų parvažiuoti į namus.
