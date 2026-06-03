 Prie mokyklos – patikrinimas: fiksuota per dešimt pažeidėjų

Prie mokyklos – patikrinimas: fiksuota per dešimt pažeidėjų

2026-06-03 17:29
Klaipėdos apskrities VPK inf.

Trečiadienio rytą Klaipėdos miesto policijos pareigūnai vykdė patikrinimą, skirtą elektrinių mikrojudumo priemonių, dviračių bei motorinių dviračių eismo saugumui užtikrinti. 

Policija
Policija / Klaipėdos apskrities VPK nuotr.

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Patikrinimas vykdytas uostamiesčio Tauralaukio progimnazijos prieigose bei Kretingos g., Taikos pr., Debreceno g., Gedminų g., Statybininkų pr. atkarpose. 

Per porą valandų pareigūnai užfiksavo keturiolika Kelių eismo taisyklių pažeidimų. Devyni elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai jomis važiavo nesulaukę reikiamo amžiaus, trys nedėvėjo privalomo saugos šalmo, vienas pažeidė šviesoforo signalų reikalavimus ir sankryžą kirto esant draudžiamam signalui, dar vienas vairavo neturėdamas tam teisės.

Pareigūnai primena, kad važiuoti elektriniu paspirtuku ar kita mikrojudumo priemone gali tik sulaukę šešiolikos metų arba nuo keturiolikos metų, išklausius specialų kursą ir turint mokyklos išduotą tai liudijantį pažymėjimą. Nereikėtų pamiršti, kad šalmas privalomas visiems el. mikrojudumo priemonių vairuotojams.

Siekiant ugdyti vairuotojų kultūrą ir užkardyti pavojingą važinėjimą, tokius patikrinimus uostamiestyje policijos pareigūnai aktyviai vykdys visą vasarą. 

Šiame straipsnyje:
patikrinimai
reidai Klaipėdoje
paspirtukininkai
dviratininkai

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Komentarai

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Trikojis \\.//
Jau baisu į gt.išvažiuoti nuo dvi'rątininų ir paspirtukininkų.____Vakar Kaune,judrioje 4 eismo juostų gt. 2-u paspirtukininkai visu greičiu net neapsidairę pėsčiūjų perėjoje kirto minėtą gt.,---tai ko laukti,kur kelių policija???____SOS.
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