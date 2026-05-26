 Policijos operacija Telšių rajone: aptikta naminės degtinės gamykla, sulaikytas vyras

Policijos operacija Telšių rajone: aptikta naminės degtinės gamykla, sulaikytas vyras

2026-05-26 10:24
Telšių apskrities VPK inf.

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai gavo anoniminį pranešimą apie, kaip įtariama, Telšių rajone vykdomą neteisėtą naminės degtinės gamybą.

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Operacija vykdyta bendradarbiaujant su Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūra. 

Surinkus tyrimui reikšmingą informaciją, organizuota policijos operacija, kurios metu sulaikytas įtariamas asmuo, gim. 1978 m. Kratų metu policijos pareigūnai aptiko naminės degtinės gamybai naudojamą įrangą, apie 23 litrus jau pagamintos naminės degtinės bei didelį kiekį raugo (brogos), iš kurio, kaip įtariama, dar būtų buvusi gaminama naminė degtinė.

Telšių apskrities VPK nuotr.

Iš viso rasta 28 talpos, kuriose buvo laikoma apie 50 litrų raugo kiekvienoje. Tiksli, kaip įtariama, pagamintos naminės degtinės išeiga bus nustatyta atlikus ekspertinį vertinimą.

Ikiteisminis tyrimas tęsiamas. Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Telšių apylinkės prokuratūros prokurorė. 

Šiame straipsnyje:
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