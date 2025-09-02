Policija: išžaginimą Nidoje komentavusi pareigūnė pažeidė etiką, bet atsakomybė jai nebus taikoma

Apie komisijos sprendimą portalą jarmo.net informavo Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis.
„Šiandien vykusiame Centrinės policijos įstaigų darbuotojų etikos komisijos posėdyje svarstyti minėtos pareigūnės pasisakymai. Komisija, įvertinusi viešumoje esančią informaciją ir išklausiusi pareigūnės paaiškinimų, nusprendė, kad pareigūnė pažeidė Lietuvos policijos darbuotojų etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksą“, – komentare raštu nurodė R. Matonis.
Policijos atstovas atsisakė pasidalinti sprendimo dokumentu.
„Etikos komisijos protokolai yra tarnybinio pobūdžio informacija ir ji viešai neskelbiama“, – teigė jis.
Paklausus, kokia atsakomybė už kodekso pažeidimus bus taikoma pareigūnei, R. Matonis atsakė: „Etikos komisija svarsto ir priima vieną iš šių sprendimų: pareigūnas pažeidė etikos kodeksą arba nepažeidė. Šiuo atveju, kaip ir minėjau, nuspręsta, kad pareigūnė pažeidė etikos kodeksą“.
Pasiteiravus, ar klausimas dėl atsakomybės taikymo pareigūnei nebus sprendžiamas, R. Matonis patikslino, kad nors pareigūnė ir pažeidė etikos kodeksą, tačiau už etikos kodekso pažeidimus nėra taikoma papildoma atsakomybė.
Apie Neringos policijos komisariato vyresniosios tyrėjos Romos Kryževičienės komentarus viešoje diskusijoje, vykusioje liepos 31 d. Neringos savivaldybėje, pirmasis pranešė portalas „Kas vyksta Neringoje“.
Ši diskusija surengta po galimo išžaginimo Nidoje.
Diskusijoje R. Kryževičienės teigė, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl išžaginimo gali būti nutrauktas nesurinkus pakankamai įrodymų. Be to, ji kaltino žiniasklaidą pateikus apie galimą nusikaltimą netikslią informaciją ir teigė, kad išsiaiškinus faktines aplinkybes bus priimtas sprendimas „ką daryti su šitokiais žiniasklaidos žigsniais“.
Pareigūnė atkreipė dėmesį, kad nukentėjusioji buvo apsvaigusi nuo alkoholio, nors tokių gėrimų vartoti negali.
„Kaip pareigūnė negaliu išeiti nepasakius. Paskutinio šio atvejo rezultatas buvo, kad ji (auka – aut. past.) neturi 20-ies metų. Tai žiūrėkite, alkoholiniai gėrimai iki 20-ies metų apskritai Lietuvoje yra draudžiami. (...) Pilnamečiai pas mus (Lietuvoje – aut. past.) nuo 18-os, o alkoholis nuo 20-ies. Čia dar vienas niuansas. Šiaip tai, žinokite, kai turi informacijos, kad jaunas žmogus išgeria labai daug ir ten tų papildomų priemonių gali nereikėti, kad jie nieko neatsimintų ir nugriūtų kažkur“, – portalas „Kas vyksta Neringoje“ citavo R. Kryževičienės žodžius, sukėlusius kitų diskusijos dalyvių pasipiktinimą.
Policijos departamentas tąkart pareiškė neigiamai vertinantis R. Kryževičienės pasisakymus ir patvirtino, kad pareigūnė, nesusijusi su šia byla, negali žinoti tyrimo detalių ar juo labiau jų viešai komentuoti.
