Palangoje išgelbėtas įstrigęs stirniukas

Neretai pasitaiko atvejų, kai ant kelio ar grioviuose yra randami partrenkti laukiniai žvėrys, tačiau šįkart Palangoje buvo pastebėtas stirniukas, įkritęs į dviejų metrų gylio šulinį.
Apie įstrigusį gyvūną tądien buvo pranešta pusę devynių vakaro – jis buvo atsargiai iškeltas ir paleistas į laisvę, prie miško.
Lietuvos aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos skyriaus vedėjas Vitalis Marozas patvirtino, kad tokie atvejai – tikra retenybė.
„Bet kokiu metų laiku, nors ir žiemai artėjant, būtent tokių atvejų, kad laukiniai žvėrys kažkur įkristų ir būtų pranešta apie tokias situacijas bei reikėtų važiuoti traukti, būna labai retai – jei ir būna, tai labai pavieniai atvejai“, – tvirtino V. Marozas.
Gerokai dažniau gaunama pranešimų apie kelyje partrenktus žvėris, todėl šis incidentas Palangoje, pasak skyriaus vedėjo, tikrai nėra įprastas.
Naujausi komentarai