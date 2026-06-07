 Netoli kranto Smiltynėje – skenduolio kūnas

Netoli kranto Smiltynėje – skenduolio kūnas

2026-06-07 08:50
Daiva Januskaitė

Šeštadienį ryte Smiltynėje, netoli kranto, pastebėtas skenduolio kūnas. Gali būti, kad tai – tas pats žmogus, kurio nuo gegužės ieškota jūroje ir paplūdimiuose.

<span>Netoli kranto Smiltynėje – skenduolio kūnas</span>
Netoli kranto Smiltynėje – skenduolio kūnas / Asociatyvi I. Gelūno/BNS ir magnific nuotr.

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Oficialiame pranešime teigiama, kad šeštadienį, apie 8 val. ryto, jūroje aptiktas nenustatytos tapatybės apie 30 metų amžiaus vyro kūnas be išorinių smurto požymių.

Primename, kad gegužės 23-ąją Melnragėje žmonės matė, kaip paplūdimyje bėgdamas vyras nusimetė visus rūbus ir puolė į šaltą jūrą.

Kai atvyko ugniagesiai gelbėtojai jis plūduriavo jūros paviršiuje, bet kai gelbėtojų valtis buvo vos už poros dešimčių metrų nuo jo, žmogus paniro.

Tądien buvo surengta paieška – žvalgytasi dronu ir iš sraigtasparnio, bet aptikti žmogaus nepavyko. Kasdien po šio įvykio Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos gelbėtojai valtini plaukė ieškoti skenduolio, bet iki šeštadienio šios paieškos buvo bevaisės.

Ar Smiltynėje rastas skenduolis yra ieškoto vyro kūnas, kol kas nepranešama.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
Smiltynė
skenduolis
nuskendo vyras

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nuo geroves
apakes...apspanges nuo sutarciu aferistisku...i salta ledini juros vandeni.... tam kad pabegt nuo aferistisku sutarcius su geroves kupinais ELEKTRIKAIS aferistais ,su ekologiskais SIUKSLIU mafanais...
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