 Nepraraskite budrumo: policija įspėja – vasarą itin suaktyvėjo viena sukčių schema

Nepraraskite budrumo: policija įspėja – vasarą itin suaktyvėjo viena sukčių schema

2026-06-05 13:41 kauno.diena.lt inf.

Įsibėgėjant vasarai, sukčiai taikosi į asmenis, norinčius išsinuomoti butą ar poilsio namelį. Klaipėdos policijos pareigūnai ragina išlikti budriems ir neužkibti ant apgavikų kabliuko.

<span>Nepraraskite budrumo: policija įspėja – vasarą itin suaktyvėjo viena sukčių schema</span>
Nepraraskite budrumo: policija įspėja – vasarą itin suaktyvėjo viena sukčių schema / Asociatyvi magnific.com ir Klaipėdos apskr. VPK nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Policijos pareigūnai dalijasi vieno klaipėdiečio istorija. Vyras pagal skelbimą internete ketino išsinuomoti butą. Nieko blogo neįtariantis gyventojas sutartą sumą pervedė „nuomotojui“, su kuriuo susisiekti nebepavyko. Nukentėjusysis neteko 443 eurų. Policija pradėjo tyrimą dėl sukčiavimo.

Kaip neapsigauti?

Pabrėžiama, kad įtarimų turėtų sukelti neįtikėtinai žema kaina už prabangų būstą. Taip pat kai apsimetėliai reikalauja skubiai pervesti užstatą, nes tikina, kad yra daugiau susidomėjusių butu. Be to, tokie „nuomotojai“ vengia susitikti gyvai ar parodyti patalpas.

„Patariame – prieš pervesdami pinigus, patikrinkite, ar toks pastatas apskritai egzistuoja, ar nuotraukos nėra pavogtos iš kitų svetainių, pasidomėkite atsiliepimais ir niekada nemokėkite visos sumos aklai“, – pabrėžia policijos pareigūnai.

Dar vienas sukčiavimo atvejis fiksuotas ketvirtadienį. Tą dieną į Klaipėdos miesto policijos komisariatą kreipėsi 2001 metais gimusi moteris. Nukentėjusioji nurodė, kad ketino įsigyti butą ir į „pardavėjo“ sąskaitą pervedė 2 tūkst. eurų.

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elena
tai gaudykit kam jus esat jus gi angelai sargai privalot saugot
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