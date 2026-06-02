Neeilinė užduotis ugniagesiams – nuo molo teko nukelti didžiulį negyvą ruonį

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento suvestinėje rašoma, kad birželio 1 d. 8.34 val. Jūrų uosto koordinatorius pranešė, kad reikalinga pagalba iškelti negyvą ruonį, kuris guli ant akmenų Šiauriniame mole.
Ant molo akmenų gulėjęs negyvas ruonis, sveriantis apie 150 kg, įkeltas į tinklą ir nuleistas į jūrą. Du narai vandeniu partempė ruonį į krantą.
Prie jūros vaikščioję žmonės pranešė, kad pastebėjo dar vieną negyvą ruonį. Šis svėrė apie 50 kg.
Negyvus gyvūnus paims UAB „Būk mano draugas“ darbuotojai.
(be temos)
(be temos)