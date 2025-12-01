Naujas sukčiavimo būdas – viliojimas prizais

Žmonės viešai pasidalijo gauta žinute, kurioje prisistatoma konkurso dalyviu iš „Lidl“ organizuojamos kampanijos.
„Sveiki, gal galėtumėte duoti savo telefono numerį? Dalyvauju LIDL organizuojamoje kampanijoje. Man reikia dar vieno balso, kad laimėčiau. Atsiųsiu jums SMS žinutę. Gal galėtumėte atsiųsti man gautą kodą? Jei laimėsiu, pasidalinsime prizu. Gerai?“ – tokia žinute šiuo metu dalijamasi viešai.
Gyventojai pastebi, kad tai ne pirmas kartas, kai sukčiai prisidengia žinomais prekių ženklais ir konkursais, tačiau dabar jie pradėjo žmones apgaudinėti ne tik telefono skambučiais, bet ir žinutėmis socialiniuose tinkluose.
„Čia tie patys sukčiai, kur kiekvienas gali „užkibti“ – tik dabar čia naujas jų būdas sukčiauti“, – komentavo viena moteris, jau susidūrusi su tokio pobūdžio apgaule.
Kiti komentatoriai neabejojo, kad tokioms apgaulėms žmonės vis dar lengvai pasiduoda.
„Jeigu visi supranta, kad tokias žinutes rašo aferistai, tai kodėl atiduoda jiems po 50–70 tūkstančių?“ – retoriškai klausė Gintaras.
Tačiau sukčių išviliojami duomenys gali būti naudojami prisijungimui prie elektroninių bankų paskyrų. Tokie atvejai gali baigtis ne tik duomenų vagyste, bet ir dideliais piniginiais nuostoliais.
„Pastaruoju metu sukčiai nevengia pasinaudoti žinomais prekių ženklų vardais – tai dar labiau suaktyvėja šventiniu laikotarpiu“, – komentavo „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.
Anot vadovės, žinutėje minima informacija yra neteisinga ir tokio pobūdžio kampanijos „Lidl Lietuva“ prekybos tinklas nevykdo bei nerenka jokių asmens duomenų, neprašo telefono numerio ar atsiųsto kodo.
„Prašome žmonių išlikti budriems ir visuomet panašaus pobūdžio informaciją tikrinti oficialiuose „Lidl Lietuva“ informacijos kanaluose“, – pažymėjo L. Skersytė.
