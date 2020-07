Meilės drama virto byla: dėl negrąžintų pinigų – dūris peiliu į nugarą

Istorija, kuri tapo baudžiamosios bylos medžiaga, yra ypatingai spalvinga ir sunkiai įtikima.

Veiksmas vystėsi 2018 metų gruodžio pabaigoje. Prieš tai porą mėnesių virėju Palangoje dirbęs vyras su sugyventine dažnai lankydavosi pas Editą Gergelienę, tuo metu gyvenusią su sugyventiniu.

Paskui virėjo pora iširo, o vyras liko gyventi E.Gergelienės namuose. Ji taip pat atsisveikino su buvusiu savo draugu.

Gruodžiui baigiantis ši moteris ėmė reikalauti iš virėjo 2 tūkst. eurų. Esą tiek jis skolingas už gyvenimą ir vaišes. Vyras neneigė skolos, bet atiduoti pinigų neskubėjo.

Vieną dieną E.Gergelienė pasikvietė savo draugą Maksimą Zaicevą ir ėmė spausti vyrą dėl pinigų. Šis patikino, kad pinigų yra, tik juos reikia paimti iš buto Palangoje.

Kad skolininkas neapgautų, moteris su draugu surišo virėjui rankas įsodino į automobilį ir jėga nuvežė į Palangą. Pakeliui E.Gergelienės draugas kelis kartus smogė vyrui.

Paaiškėjo, kad žadėtųjų pinigų ten nėra.

Grįžtant atgal, kai automobilis buvo netoli Klaipėdos universitetinės ligoninės, virėjas sugebėjo pabėgti iš mašinos. Pora leidosi jam iš paskos.

Pavijusi E.Gergelienė smogė jam į nugarą peiliu ir sunkiai sužeidė. Vyras galėjo mirti.

Pora nutempė jį į automobilį, nuvežė į Gargždus ir iškėlė iš mašinos kažkur daugiabučių namų kvartale.

Moteris kvietė greitąją, bet medikai nurodytoje vietoje sužeistojo nerado.

Kai virėjas pateko į ligoninę, paaiškėjo, kaip giliai jam buvo suvarytas peilis, tačiau tyrėjams nusikaltimo įrankio rasti nepavyko, tad ir nustatyti, kieno jis buvo ir ar galėjo pas įtariamąją atsirasti iš anksto nesiruošiant nusikaltimui, liko neišaikinta.

Vėliau sužeistas vyras atleido skriaudikei, teisme nereiškė jai jokių pretenzijų ir net bandė švelninti jos padėtį.

Teisme abu aiškino, kad dabar gyvena drauge ir ketina kurti šeimą.

Kiek daugiau nei tūkstančio eurų civilinį ieškinį už nukentėjusiojo gydymą pareiškė tik ligonių kasos. Pasak teismo sprendimo, jį atlyginti turės E.Gergelienė.

Skiriant bausmę šiai moteriai atsižvelgta, kad anksčiau ji nebuvo teista, bet piktnaudžiauja alkoholiu ir dėl to esama jos elgesio sutrikimų.

Vakar paskelbtu nuosprendžiu E.Gergelienė siunčiama už grotų metams ir 10 dienų. Teisėjos įsitikinimu, nusikaltimo metu moteris su auka dar nebuvo sukūrę šeiminių santykių, todėl ji negali būti baudžiama už artimo šeimos nario sužalojimą.

Be to, abu teisiamieji išteisinti dėl kaltinimo palikus bejėgį žmogų be pagalbos.

M.Zaicevas išklausyti posėdžio neatvyko, jam buvo leista išvykti. Nuosprendžiu jam už neteisėtą žmogaus laisvės atėmimą ir savavaldžiavimą reikalaujant skolos skirta atlikti 40 parų truksiantį administracinį areštą.

Šis teismo sprendimas yra pirmas ir dar gali būti apskųstas.