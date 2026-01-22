KT pradės nagrinėti buvusios Klaipėdos rajono bibliotekos direktorės bylą

Ši byla žodinio proceso tvarka bus nagrinėjama pagal individualų buvusios Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktorės Indros Tamašauskienės skundą.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) pernai sausį jai paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį, kuriuo buvusiai direktorei už piktnaudžiavimą skirta 7500 eurų bauda.
Moteris pripažinta kalta dėl piktnaudžiavimo tarnyba, siekiant turtinės naudos sau. Pirmosios instancijos teismas I. Tamašauskienę dėl kaltinimo piktnaudžiavus tarnyba buvo išteisinęs, o apeliacinės instancijos teismas ją nuteisė.
Byloje nustatyta, kad nuteistoji, būdama valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – viešosios bibliotekos direktorė – ir neturėdama teisinės galimybės savo, kaip įstaigos vadovės, įsakymu paskirti sau premijos, įkalbėjo jai pavaldžią vieno bibliotekos padalinio vadovę perduoti dalį jai numatytos paskirti premijos, taip pat surinkti ir perduoti dalis numatytų paskirti premijų iš vyriausiosios bibliotekininkės bei vyriausiosios buhalterės.
I. Tamašauskienė kreipėsi į LAT prašydama atnaujinti baudžiamąją bylą dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo nutartyje, tačiau teismas jos pareiškimo nepriėmė, motyvuodamas, kad ji jau yra sumokėjusi skirtą baudą, o tai reiškia, kad pareiškimas paduotas atlikus bausmę.
Pagal Baudžiamojo proceso kodeksą, pareiškimą ar teikimą dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo galima paduoti tik tol, kol nuteistasis baigs atlikti paskirtą bausmę arba kol baigsis laikas, kuriam atidėtas bausmės vykdymas.
I. Tamašauskienė KT nurodė, kad yra sumokėjusi apeliacinio teismo nuosprendžiu skirtą baudą, todėl, palyginti su asmenimis, kuriems teismo nuosprendžiu taip pat skirta bauda, tačiau jie jos nėra sumokėję, ji atsiduria blogesnėje padėtyje.
Pareiškėja atkreipė dėmesį, kad dėl esamo reguliavimo yra susiklosčiusi ydinga teisinė situacija, kai sąžiningai teismo priimtus ir įsiteisėjusius sprendimus įvykdęs asmuo negali pasiskųsti dėl teismo proceso metu galimai padarytos klaidos ir jam netinkamai pritaikyto įstatymo.
Anot jos, minėta Baudžiamojo proceso kodekso nuostata prieštarauja Konstitucijai, nes nenustačius išimčių dėl asmenų, kuriems paskirta baudos bausmė, užkertamas kelias asmeniui įgyvendinti Konstitucijoje įtvirtintą teisę kreiptis į teismą, o kasaciniam teismui – įvykdyti teisingumą ir ištaisyti teismų galimai padarytą klaidą, tai yra netinkamai pritaikytą įstatymą pakeisti į tinkamą pagal asmens padarytą ir teismų nustatytą veiką.
Naujausi komentarai